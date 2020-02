Citroen Nuova C3 evolvono design, equipaggiamenti e confort

Dopo più di 4,5 milioni di unità vendute dall'origine e 750mila dal lancio della sua terza generazione nel 2016, Citroen C3 viene svelata oggi evidenziando un look e caratteristiche generali che puntano, nell'ambito dell'offerta di PSA - a rafforzare ancora la presenza del Double Chevron nel segmento B.

C3 è caratterizzata dalla nuova identità Citroen e inaugura una inedita firma di marca ispirata alle ultime concept car e resa possibile da nuovi fari a Led. Il design evolve anche con Airbump ridisegnati - gli elementi protettivi ormai diventati una delle firme grafiche del marchio - e con possibilità di personalizzazione ancora più ampie.

Sono ora 97 le combinazioni esterne possibili soddisfare il desiderio di 'non essere come tutti gli altri. Spiccano due nuovi adesivi per il tetto, due nuovi cerchioni e tre ambienti di colore interni (di cui due inediti) che si combinano con nuovi colori esterni (Rosso Elisir e Blu Primavera) e nuovi ambienti interni, Techwood il più caldo e Emerald il più dinamico.

Cresce anche il confort a bordo di Nuova C3, con sedili che per caratteristiche e disegno sono solitamente presenti nei segmenti superiori, con sistemi di assistenza alla guida (Adas) che a seconda degli allestimenti e degli optional arrivano a un totale di 12. C3 offre anche nuovi sensori di parcheggio anteriori, l'accesso e avviamento senza chiave e l'assistenza di avviamento in salita. Sicurezza accresciuta anche con la frenata automatica attivo, il riconoscimento dei segnali stradali e commutazione automatica dei fari abbaglianti. Migliorati anche i servizi connessi: C3 proporrà - dal prossimo giugno, quando sarà nelle concessionarie - il Connect Assist per assistenza SOS, il Connect Nav con il touch tablet da 7 pollici e il Connect Play per la duplicazione dello smartphone.

Presente, in una versione evoluta, anche la ConnectedCam Citroen cioè la videocamera integrata che registra immagini e video (fino a 20 secondi) in base guidatore o automaticamente, conservando 30 secondi prima e 60 secondi dopo un eventuale incidente. Interessante la gamma motori che continua a proporre - caso davvero raro nelle segmento B e di sicuro richiamo per l'utenza che realizza elevate percorrenze annue - l'ottimo turbodiesel BlueHDi 100 S&S con cambio manuale a 5 marce, a fianco delle due varianti benzina 3 cilindri PureTech 83 S&S e 110 S&S con cambio manuale a 6 marce o, solo per la motorizzazione benzina 110, con il cambio automatico EAT6.