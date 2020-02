Cadillac Escalade, nel suv da Oscar un turbodiesel italiano

General Motors ha scelto la notte degli Oscar ad Hollywood e il tradizionale red carpet su cui sfilano grandi protagonisti del cinema per presentare l'ultima generazione di un suv di lusso - il Cadillac Escalade - che negli Stati Uniti è protagonista in questo segmento e spesso utilizzato proprio dai Vip. A fare da madrina a Escalade 2021 è arrivata all'evento GM l'attrice premio Oscar e acclamata regista Regina King che è protagonista dello spot televisivo 'Make Your Way' in cui racconterà la storia del successo raggiunto attraverso forza e determinazione che possono spingere fino a traguardi speciali.



Cadillac Escalade 2021 - completamente ridisegnato rispetto alla precedente generazione - offre più spazio per passeggeri e bagagli, ed evidenzia molte novità high tech tra cui la prima applicazione di uno schermo curvo OLED per una superficie complessiva di oltre 38 pollici e la tecnologia di assistenza alla guida Super Cruise. Sul red carpet sfila idealmente anche un po' di Italia, perché una delle grandi novità del suv di lusso Escalade 2021 - enfatizzata nella presentazione come elemento di superiorità tecnologica - è il motore turbodiesel 3,0 litri 6 cilindri in linea Duramax, progettato e sviluppato a Torino da GM Powertrain. Abbinato ad un cambio automatico a 10 rapporti a controllo elettronico, questo modernissimo propulsore combina ridotte emissioni - perfettamente in regola con le norme Usa - con elevate prestazioni, tra cui una coppia di ben 623 Nm che, si legge nella nota di GM, corrispondono all'output di un V8 benzina di cilindrata più che doppia.

Nella nuova edizione, il cui look è stato firmato dalla responsabile dello stile esterno di Cadillac, la designer italoamericana Therese Pinazzo, Escalade offre più spazio ai passeggeri e al loro carico grazie ad una nuova architettura e nuove tecnologie del telaio che hanno notevolmente ampliato il volume interno. Nella versione con passo standard - che è stato maggiorato rispetto al modello precedente - ci sono il 40% in più di spazio per le gambe della terza fila e un aumento del 68% del volume di carico massimo. Un risultato ottenuto anche con una nuova sospensione posteriore indipendente, che migliora anche l'accesso più facile alla seconda e alla terza fila, oltre a creare una posizione di seduta più naturale per gli occupanti. Il confort del suv Escalade più spazioso di sempre è integrate da nuove e avanzate tecnologie del telaio destinate a offrire un'esperienza di guida reattiva e precisa che offre un eccezionale isolamento dalla strada. Spicca il Magnetic Ride Control di Cadillac, che utilizza sensori per 'leggere' di continuo la strada e modificare lo smorzamento degli ammortizzatori quasi all'istante. A richiesta è proposta anche la sospensione adattiva Air Ride che si combina con il Magnetic Ride Control: nella guida in autostrada, il sistema riduce automaticamente l'altezza di marcia per migliorare l'aerodinamica e un'impostazione selezionabile dal conducente abbassa le sospensioni di 51 mm per facilitare l'ingresso e l'uscita dal veicolo. Il nuovo suv Escalade 2021 sarà prodotto nello stabilimento GM di Arlington, in Texas, dove sono stati investiti 1,4 miliardi di dollari. Sarà in vendita dalla fine del 2020 in Nord America, e successivamente negli altri mercati.