Ford Mustang Serie S650, anticipata da ricerca di personale

Ci sono molti modi per proteggere, all'interno di una Casa automobilistica, i 'segreti' relativi ai modelli in sviluppo che nel giro di qualche anno sostituiranno quelli in produzione. Ma alla Ford, nonostante elevatissimi livelli di sorveglianza degli studi di design, delle piste prova e degli altri luoghi dove si sviluppa la parte tecnica, qualcosa non deve essere andato come previsto. Un annuncio della stessa Casa dell'Ovale Blu postato sul social per ricerche di personale LinkedIn ha infatti svelato il progetto S650, cioè la futura Mustang che debutterà nel 2022 come model year 2023. Nella descrizione della posizione, Ford afferma che il candidato avrà l'opportunità di contribuire allo sviluppo dell'attuale Mustang serie S550, ma anche ''apporre il segno finale sul programma Ford Mustang S650 2023''. La descrizione del lavoro su LInkedin continua menzionando che ''la S650 Mustang debutterà nel 2022''. Ciò significa dunque che l'attuale generazione della sportiva dell'Ovale Blu vivrà ancora per due anni prima di introdurre il più grande cambiamento cioè il debutto della piattaforma CD6 - la stessa architettura che è alla base degli ultimi Ford Explorer e Lincoln Aviator - che servirà sicuramente a migliorare le economie di scala e, certamente, a spingere sempre più verso l'elettrificazione questo iconico modello.