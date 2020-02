Citroen, taglie diverse e tanto spazio per SpaceTourer

Non sarà certo una delle carrozzerie preferite dal mercato ma quello dei monovolume è un 'comparto' che continua a restare in gioco soprattutto grazie alla moduluarità e alla versatilità di questi mezzi capaci di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza. In particolare, con SpaceTourer Citroen propone un veicolo dal design fluido per uno stile energico e rassicurante. Il frontale alto permette di dominare la strada conferendo forza e personalità. La sua architettura efficiente è al servizio dell'abitabilità e della praticità e adatta a tutti gli utilizzi. Disponibile in 3 lunghezze (da 4,60 m a 5,30 m), può ospitare fino a 9 persone, a seconda delle versioni, ed è il compagno ideale di tutti i giorni, in città o fuori città.



Grazie ad un'altezza di 1,90 metri, accede facilmente ai parcheggi coperti. Funzionale, dispone di porte laterali scorrevoli, accessibili senza bisogno della chiave, del lunotto apribile e di numerosi vani portaoggetti. Il bagagliaio di Citroen SpaceTourer è ampio e modulabile, fino a 2.932 litri nella versione XL - 5 posti. Nella versione XL, si arriva ad avere a disposizione un volume utile di 4.554 litri dietro alla prima fila, ripiegando completamente i sedili della fila due e tre.



Offre un comfort al servizio del benessere del corpo e della mente, con interni accoglienti, una posizione di guida rialzata, sedili scorrevoli e ribaltabili a seconda degli utilizzi. Un benessere aumentato dal tetto in vetro panoramico e da un isolamento acustico di alto livello abbinato ad un comfort di marcia ottimale. SpaceTourer dispone di tecnologie che gli hanno permesso di ottenere le 5 stelle del protocollo EuroNCAP.



Le motorizzazioni Diesel di ultima generazione della famiglia BlueHDi, fino a 180 CV, offrono livelli di consumi e di emissioni di CO2 'Best in Class' nel loro segmento e costi di utilizzo contenuti.