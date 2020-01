Fca al Chicago Auto Show 2020 con nuovo Dodge Durango SRT

Passerella tipicamente 'yankee' per il nuovo Durango SRT Black and Redline Stripe, la versione personalizzata che Dodge (brand Usa di FCA) ha deciso di presentare al Chicago Auto Show - il Salone dell'auto americana più tradizionale - che aprirà il prossimo 8 febbraio nella ventosa città sul Lago Michigan. Nella sua edizione 2020, il Durango SRT rimane il suv americano con tre file di sedili, più veloce, più potente e più spazioso del mercato.

Sotto al cofano è pronto a scattare il collaudato Hemi V8 che eroga 475 Cv e fa scattare quello supersuv da 0 a 100 all'ora in 4,4 secondi, aggiungendo una prestazione - certificata dalla National Hot Rod Association (NHRA) - sulla tradizionale distanza del quarto di miglio, la prova dei dragster, in 12,9 secondi. Durango SRT è dotato di un sistema AWD ottimizzato la guida sull'asfalto che comprende un sofisticato sistema di smorzamento attivo che apre e chiude le valvole degli ammortizzatori delle sospensioni. Specifico anche l'impianto di scarico regolabile per offrire un suono inconfondibilmente profondo e migliorare le prestazioni.

Tra le dotazioni di questo 'muscle suv' - oltre al trattamento grafico esterno con le fasce longitudinali che richiamano il mondo racing - va evidenziata anche la presenza delle potenti pinze Brembo a sei pistoncini e quella dei cerchi da 20 pollici con canale da 10 e finitura Matte Vapor. L'interno è dominato dalla pelle Performance Laguna e da accenti in fibra di carbonio sul cruscotto, completati da un cruscotto rivestito a mano con cuciture argentate, volante SRT a fondo piatto e sedili avvolgenti con loghi SRT in rilievo.