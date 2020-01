Nissan Navara l'Off-Roader AT32, il più estremo della gamma

Nissan svela la versione aggiornata del Navara l'Off-Roader AT32, il più 'estremo' della gamma, che sarà in vendita in Europa a partire dal mese di febbraio. Sulla scia del successo riscontrato dall'edizione limitata presentata nel 2018, il nuovo Navara Off-Roader AT32 è stato progettato per essere più efficiente e comodo da guidare, senza rinunciare alle prestazioni off-road.



Frutto della collaborazione tra Nissane Arctic Trucks, azienda islandese specializzata nella produzione di veicoli off-road, il nuovo Navara Off-Roader AT32 vanta una nuova protezione del sottoscocca realizzata in leggero alluminio e sagomata in modo da garantire una copertura più accurata dei componenti.



Il veicolo monta nuovi pneumatici Nokian da 31,6', che contribuiscono a migliorare i consumi e a ridurre le emissioni.



Inoltre permettono un maggior controllo del veicolo su strada, senza penalizzarne il comportamento in off-road. I cerchi in lega neri satinati sono dotati di doppia valvola per consentire una regolazione rapida e precisa della pressione nel passaggio tra diversi tipi di terreno.



Tra le altre caratteristiche figurano i passaruota all-terrain con estensioni personalizzata e le sospensioni Bilstein ad alte prestazioni. Finiture estetiche di pregio arricchiscono i passaruota anteriori, le estensioni dei passaruota, le pedane laterali, portellone e parafanghi.



E per chi desidera allontanarsi dai percorsi battuti sono disponibili, in opzione, il differenziale anteriore con blocco elettronico, che aumenta la trazione in condizioni estreme, e uno snorkel per l'aspirazione di aria, che porta la capacità di guado del veicolo a ben 800 mm.



A bordo non mancano i sistemi di assistenza alla guida tra cui l'Hill Start Assist, Hill Descent Control, la frenata di emergenza intelligente e l'Intelligent Around View Monitor.