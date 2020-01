Mazda CX30, arriva motore benzina Skyactiveg da 150 cv

Dopo essere stata appena introdotta sulla Mazda3, la nuova motorizzazione ibrida a benzina 2.0L Skyactivg da 150 CV arriva anche per la gamma CX30, il crossover Mazda di medie dimensioni che si sta confermando sempre più come il nuovo best seller della Casa automobilistica giapponese. La nuova unità 2.0L Skyactivg da 150 CV si va così ad inserire tra l'attuale Skyactivg da 122 CV e lo Skyactiv-X da 180 CV, a completamento dell'offerta di propulsori composta ora da tre benzina ibridi e dal diesel Skyactiv-D da 116 CV. Il nuovo Motore si avvale di sofisticate tecnologie quali il sistema di disattivazione dei cilindri e il sistema Mazda M Hybrid, nonché una specifica progettazione di pistoni, sistema di raffreddamento e lubrificazione che permette di raggiungere performance di efficienza unite a una piacevolezza nell'uso quotidiano. La maggior potenza del Motore regala un incremento sensibile delle prestazioni rispetto all'analoga motorizzazione da 122 CV: considerando ad esempio la versione 2WD con cambio manuale 6MT, la velocità massima e l'accelerazione 0-100 Km/h passano dai 186 Km/h e 10.6 secondi del 122 CV ai 198 Km/h e 8.8 secondi dell'unità da 150 CV; allo stesso tempo, a fronte delle migliori prestazioni, i consumi e le emissioni rimangono inalterati rispetto all'unità di minor potenza, attestandosi su un consumo medio di 5.1l/100 Km e un livello di emissioni di CO2 pari a 116 g/Km nel ciclo NEDC correlato (6.2l/100 Km e 141 g/km nel ciclo WLTP). Inoltre, grazie alla tecnologia Mazda M Hybrid, anche la CX30 2.0L Skyactivg 150 CV è omologata come veicolo Ibrido e gode di tutti i vantaggi fiscali e di circolazione previsti per questa tipologia di veicoli. La CX30 2.0L Skyactivg 150 CV è già ordinabile sia con cambio manuale 6MT sia con cambio automatico 6AT e con la trazione anteriore 2WD o integrale i-Activ AWD, con prezzi a partire da 25.750 Euro, ovvero con un incremento di mille Euro rispetto alla motorizzazione 2.0L Skyactivg da 122 CV. Contestualmente all'introduzione della nuova motorizzazione, la dotazione di serie della CX30 viene ora arricchita, a partire dalle versioni Executive, dell'inedito Smart Cargo Box, un pannello sul fondo del vano bagagli ripiegabile in tre parti che viene adattato nella sua posizione in base all'utilizzo del bagagliaio dell'auto, migliorando, così, le già elevate doti di versatilità e flessibilità del crossover giapponese.