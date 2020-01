Fiat Tipo, ancora più interessante con le varianti More

Dopo aver chiuso il 2019 confermandosi tra le auto più vendute nel suo segmento con un successo cresciuto anche all'estero - tanto da raggiungere la miglior quota di mercato dal lancio - Fiat arricchisce la già completa famiglia Tipo con la nuova gamma More. Una variante, questa, che si declina su tutti gli allestimenti Street, Mirror, Lounge, S-Design e Sport e che conferisce a ognuno di essi ancora più stile, confort e tecnologia. Con un costo aggiuntivo di soli 500 euro, Tipo More offre un vantaggio economico per il cliente che arriva al 50%, arricchendo la già completa offerta della gamma Tipo.



Apprezzata oltre che le doti di design, qualità, confort e versatilità, Fiat Tipo si distingue per una spiccata personalità e per la capacità di esprimersi con grande concretezza in ogni variante e sempre fedele al concetto di 'less is more'. Oggi Fiat Tipo, in ogni sua espressione, è semplicemente 'more: ancora più sportiva nelle versioni Sport e S-Design, più confortevole nell'allestimento Lounge, più stile con Mirror e più tecnologica con Street. Ogni Fiat Tipo, infatti, è arricchita da un pacchetto di contenuti specifici offerti a un prezzo capace di garantire al cliente un elevato vantaggio economico che arriva al 50 per cento. La clientela più giovane, quella che cerca un'auto completa ad un prezzo accessibile senza rinunciare a versatilità e stile, può optare per la Tipo Street More, che arricchisce l'allestimento attualmente offerto - con cerchi in lega da 16 pollici e DRL - con nuovi interni neri, radio UConnect 5 pollici touchscreen, volante in pelle con comandi e servizi UConnect live.



Spaziosa e tecnologica, dedicata alle famiglie connesse, la Tipo Mirror More - che è equipaggiata di serie con radio UConnect 7 pollici touchscreen, Carplay Android Auto, fendinebbia e cerchi in lega da 16 pollici - si arricchisce di vetri oscurati, climatizzatore automatico e sensori di parcheggio posteriori.



Fiat Tipo Lounge More, che è pensata per un cliente alla ricerca di maggior confort e sicurezza offre di serie, oltre ai contenuti già presenti nell'allestimento Mirror come clima automatico, adaptive cruise control e cerchi in lega da 17 pollici, anche i vetri oscurati, i fari allo BiXenon e il pacchetto Comfort, tanto da fare di Lounge More una Tipo davvero completa di tutto.



Entrambe in perfetto equilibrio tra sportività urbana e stile, le Fiat Tipo Sport e S-Design - che sono già dotate di proiettori BiXenon, retrocamera e dettagli sportivi a cui si aggiungono i contenuti già presenti su Lounge - arricchiscono la loro personalità nella variante More con altre particolarità quali il tetto nero a contrasto e i cerchi in lega da 18 pollici bi-color Sport by Mopar, il marchio di FCA dedicato ai prodotti e servizi postvendita per tutti i veicoli del Gruppo.