Nissan, Leaf Nismo RC testata su circuito Ricardo Tormo

Debutto sul circuito Ricardo Tormo di Valencia, in Spagna, per Nissan Leaf Nismo RC, un mix di potenza, innovazione ed emozione, con una propulsione 100% elettrica.



Con un sistema di trazione integrale all'avanguardia, Leaf Nismo RC presenta una potenza e una coppia massima più che raddoppiate rispetto alla versione precedente, basata sulla prima generazione di Leaf del 2011. Con 322 CV e 640 Nm di coppia immediatamente disponibili, questa sportiva 'da corsa' ha un'accelerazione di soli 3,4 secondi nel passaggio da 0 a 100 km/h. Sulla vettura gli ingegneri della squadra nipponica hanno lavorato cercando di portare all'estremo la tecnologia, che sarà quella delle future auto Nissan, e la potenzialità dei veicoli elettrici. ''Per Nissan, la 'E' di 'EV' esprime anche emozione ed entusiasmo: questa filosofia unita al divertimento ha ispirato Leaf Nismo RC, un'auto che esalta il piacere di guida 100% elettrico, offrendo un'esperienza inedita'' ha precisato Michael Carcamo, Global Motorsport Director di Nissan.



L'accelerazione istantanea è una caratteristica comune a tutti i veicoli elettrici di Nissan; il dinamismo offerto dai motori elettrici trova la sua configurazione ideale nel design e nella connettività di bordo di Leaf, sia nella versione con batteria da 40 kWh che per Leaf e+ con batteria da 62 kWh.



La propulsione elettrica di Nissan Leaf e+ offre il 43% di autonomia in più rispetto alla versione con batteria da 40 kWh, per rispondere alle esigenze di un target di clienti ancora più ampio. Grazie alle tecnologie ProPILOT e e-Pedal di Nissan, LEAF e+ inaugura un nuovo concetto di guida, consentendo di accelerare, decelerare e fermare l'auto con un solo pedale. La risposta ottimizzata del pedale assicura una manovrabilità fluida e scattante, per una sensazione di massimo controllo.