Volkswagen Golf GTI, nuova generazione sarà al Salone di Ginevra

Volkswagen ha scelto la passerella del Palexpo' di Ginevra - dove dal 5 marzo si aprirà il Salone Internazionale dell'Automobile - per svelare la nuova Golf GTI, derivata dalla ottava generazione del popolare modello di Wolfsburg. Con questo lancio salirà così a quattro il numero delle versioni 'pepate' della Golf in arrivo nel corso del 2020, visto che qualche mese dopo il debutto della GTI sarà la volta delle Golf R (molto probabilmente al Goodwood Festival of Speed in luglio) seguita dalla GTD con motore a gasolio ad alta efficienza e, infine dalla GTE ibrida plug-in. Come anticipa il magazine britannico Autocar, il trattamento GTI per la Golf 8 prevede i classici elementi rossi aggiunti discretamente per caratterizzare questo modello. E' il caso del profilo inserito nella mascherina e nei gruppi ottici - memoria della modanatura rossa che circondava la presa d'aria e i fari nella prima serie - e delle pinze freno rifinite in questa tinta. Ci saranno naturalmente anche le minigonne laterali, il doppio scarico posteriore e altri elementi caratterizzanti non 'eccessivi'. Da sottolineare anche che la nuova GTI sarà proposta unicamente con carrozzeria a 5 porte.



A livello di meccanica la nuova GTI conserverà una impostazione 'classica' cioè con poche differenze rispetto al modello derivato da Golf 7, e quindi senza elettrificazione aggiuntiva. Il motore resterà l'ottimo turbo benzina EA888 2.0 TFSI sviluppato, nell'ambito del Gruppo, da Audi, e in questa applicazione rivisto non solo per accrescere la potenza (due tarature: 245 e 290 Cv) ma anche per contenere le emissioni. Due le trasmissioni proposte: manuale a 6 marce e DSG a 7 rapporti. Il lavoro di sviluppo - che ha utilizzato a lungo anche il circuito del Nurburgring - si è concentrato sul miglioramento delle caratteristiche e della risposta dello sterzo, che nella nuova GTI fornirà al guidatore un maggiore 'feeling' e una maggiore precisione, anche grazie ad un rapporto di demoltiplicazione più diretto.