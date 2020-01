Morgan Plus 4 70th Anniversary, solo 20 esemplari speciali

Solo 20 esemplari da 60.995 sterline ciascuno, cioè 71.660 euro, esclusivi non solo nell'estetica e nelle finiture, ma anche nel motore potenziato da 154 a 180 Cv.



Ecco come Morgan celebra con la Plus 4 70th Anniversary Edition i sette decenni dalla fondazione e, contemporaneamente, saluta l'uscita dalla produzione del tradizionale telaio in acciaio che proprio dopo questa speciale Plus 4 passerà il testimone alla nuova generazione con architettura in alluminio. Nel 1950, la prima Morgan Plus 4 uscì dalla linea di produzione a Pickersleigh Road e per la prima volta nella storia di 111 anni dell'azienda, il telaio è stato dipinto in oro, per evidenziarne il significato. E per completare questa celebrazione la carrozzeria di queste 20 specialissime Plus 4 sarà rifinita con vernice metallizzata Platino, dettaglio a cui si aggiungono il look esclusivo le ruote a raggi grigio scuro satinato, lo spoiler anteriore ispirata al motorsport e diverse finiture esterne in nero. All'interno è stata utilizzata pelle di elevata qualità, e spiccano i poggiatesta ricamati con il logo dell'edizione. Altri particolari specifici, montati a mano com'è nella tradizione della Casa britannica, sono il cruscotto in legno Ravenwood, i tappeti grigio scuro e il volante Mota-Lita nero satinato. Ogni auto verrà poi consegnata con un album fotografico commemorativo che ripercorre tutte le fasi di costruzione del singolo esemplare, e non manca una targa numerata che personalizza ognuna delle 20 Plus 4 70th Anniversary Edition.

Sotto il cofano, il modello utilizza una speciale mappatura della centralina del motore configurata da Aero Racing - il reparto motorsport di Morgan - che aumentando la potenza da 154 a 180 Cv, così da far scendere il tempo nell'accelerazione 0-100 km/h sotto ai 7 secondi. Le auto sono anche dotate di uno scarico sportivo Aero Racing.



''Il team di progettazione che ha creato la Plus 4 70th Anniversary Edition - ha detto Jonathan Wells, Morgan head of design - aveva come obiettivo la creazione di un look classico, ma che evidenziasse il significato di ciò che rappresenta. Un mix di estetica premium, materiali di alta qualità e dettagli raffinati che riflettono l'essenza della storica Morgan Plus 4 e offrono un tributo adeguato al telaio in acciaio che ne è stato la sua spina dorsale da quando il modello è stato lanciato nel 1950''.