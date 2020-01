Audi S5 Coupé/Sportback TDI, S5 Cabrio TFSI via a prevendita

E' iniziata la prevendita in Italia delle nuove Audi S5 Coupé TDI, S5 Sportback TDI e S5 Cabriolet TFSI, i modelli sportivi della gamma A5 che in questa edizione 2020 possono contare su un look ancora più dinamico rispetto alla precedente generazione e importanti migliormenti nella meccanica e negli equipaggiamenti.



I prezzi partono da 79.900 euro (da 86.900 per S5 Cabriolet TFSI).



Le tre nuove Audi condividono, di serie, la trazione integrale permanente Quattro, la trasmissione automatica Tiptronic a 8 rapporti e l'assetto sportivo. A richiesta possono essere ordinati lo sterzo dinamico e gli ammortizzatori regolabili. L'inedita piattaforma modulare d'infotainment MIB 3 e l'ampio display MMI touch portano in abitacolo l'intuitività tipica degli smartphone. A fine 2019, la Casa dei Quattro anelli aveva dedicato all'intera famiglia A5 un profondo restyling tecnico ed estetico, volto a conferire un carattere ancora più incisivo al frontale. In particolare il single frame ampliato è ora corredato della griglia a nido d'ape e delle fessure piatte sotto il bordo del cofano motore che evocano la Sport quattro del 1984, icona rallistica del marchio. Ora debuttano a listino le versioni più performanti che, spaziando dalla tecnologia Diesel mild-hybrid (a conferma della assoluta validità tecnica della motorizzazione a gasolio) alla soluzione TFSI a iniezione diretta della benzina, sottolineano ulteriormente l'innata sportività di Audi A5. Le varianti Coupé e Sportback adottano un V6 3.0 TDI da 347 Cv e 700 Nm di coppia con tecnologia MHEV, emblema di sportività ed efficienza, la versione Cabriolet si avvale deln V6 3.0 TFSI benzina da 354 Cv e 500 Nm. Nelle S5 Coupé TDI e S5 Sportback TDI, la presenza del compressore ad azionamento elettrico (EAV) e della tecnologia mild-hybrid integrati nella rete di bordo principale a 48 Volt offrono indubbi vantaggi nel rendimento. Nel ciclo WLTP, i consumi si attestano a 6,9 - 7,2 litri ogni 100 chilometri per S5 Coupé TDI con emissioni di 179 - 187 grammi/km di CO2, mentre la S5 Sportback TDI è omologata per 7,0 - 7,3 litri/100 km ed emissioni di CO2 pari a 182 - 190 g/km. Lo scatto da 0 a 100 si realizza, rispettivamente, in 4,8 e 4,9 secondi. Audi S5 Cabriolet, che scatta da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi, fa registrare un consumo medio di 9,2 - 9,5 litri/100 km a fronte di 209 - 215 g/km di CO2. In tutte le versioni la velocità massima è autolimitata a 250 km/h. I modelli S condividono la trasmissione automatica Tiptronic a otto rapporti con convertitore di coppia e la trazione integrale permanente quattro con differenziale centrale autobloccante che, in condizioni di marcia ordinarie, ripartisce la spinta secondo il rapporto 40:60 tra avantreno e retrotreno.



In caso di perdite d'aderenza, la maggior parte della coppia viene trasferita verso l'assale che garantisce una superiore trazione: in funzione delle condizioni di guida, fino a un massimo del 70% all'avantreno e fino all'85%. Il display MMI touch, analogamente al resto della famiglia A5, assolve alle funzioni della manopola a pressione/rotazione collocata alla base della console della precedente generazione.



Il display TFT ad alta risoluzione da 10,1 pollici ha una grafica chiara ed essenziale, mentre la struttura dei menu semplifica la navigazione. La ricerca MMI è basata sull'immissione di testo libero, mentre il comando vocale riconosce le espressioni di uso comune. Il sistema di navigazione MMI plus con MMI touch è di serie al pari dell'Audi virtual cockpit da 12,3 pollici e del pacchetto Audi connect Navigation & Infotainment plus che include molteplici servizi online, compresa la connettività Car-to-X che sfrutta l'intelligenza collettiva della flotta Audi. Il sistema MMI si avvale di una nuova main unit. La piattaforma modulare d'infotainment di terza generazione MIB 3 è caratterizzata da una superiore potenza di calcolo e interagisce con l'inedita Communication Box, fisicamente separata, che oltre a raggruppare tutte le funzioni relative alla connettività, ad esempio la telefonia o i servizi Audi connect, integra anche l'hotspot WLAN. La dotazione di serie di Audi S5 include gli alloggiamenti degli specchietti retrovisori in look alluminio, l'estrattore in nero titanio opaco, i terminali di scarico gemellati ovali, i proiettori a LED Audi Matrix con gruppi ottici posteriori a LED, l'Audi smartphone interface, il sistema di ausilio al parcheggio plus con telecamera in retromarcia, il volante multifunzionale plus rivestito in pelle a 3 razze, la pedaliera sportiva in acciaio inox, il climatizzatore automatico comfort a tre zone, i sedili anteriori sportivi regolabili elettricamente e rivestiti in Alcantara/pelle oltre ai cerchi in lega da 18 pollici, da 19 pollici per la variante Sport Attitude.