Skoda Vision 1, anteprima del suv compatto per mercato India

Skoda dà appuntamento all'Auto Expo 2020 di Nuova Delhi per la prima giornata dedicata alla stampa il prossimo 4 febbraio, quando verrà per svelato il nuovo suv compatto che è stato sviluppato appositamente per il mercato indiano. In attesa del lancio la Casa boema - che ha avuto dal Gruppo Volkswagen la responsabilità del progetto India 2.0 - Skoda mostra due bozzetti di quello che (senza tanta fantasia) viene definito Vision 1. Questo nuovo suv da 4 metri e 26 di lunghezza sarà realizzato su una specifica variante MQB-A0 IN della nota piattaforma con motore trasversale ampiamente utilizzata per altri modelli, suv e crossover compresi, del Gruppo Volkswagen. Questo primo schizzo evidenzia un frontale dinamico e coerente con la tipologia suv e con gli altri recenti prodotti Skoda, soprattutto nella grande griglia con elementi verticali solidi e modellati. I gruppi ottici high tech sono piatti e si collegano direttamente alla griglia, con un effetto 'alto di gamma' pur trattandosi di un modello che verrà proposto ad un prezzo competitivo. Il design del frontale è rafforzato dalle grandi prese d'aria laterali e dallo spoiler anteriore in alluminio. Anche la parte posteriore di Skoda Vision 1 è strutturata e ricca di personalità, con con fanali tridimensionali ben definiti e collegati da una fascia orizzontale. Altri elementi distintivi sono lettere che compongono la scritta Skoda, posizionate in modo prominente al centro del pannello di coda, e il diffusore in alluminio integrato nella grembialatura posteriore. La commercializzazione del modello di serie che deriverà dal suv Vision 1 è prevista per l'anno in corso.