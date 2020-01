Mini Cabrio Sidewalk, preparativi per la bella stagione

Si chiama Sidewalk il nuovo modello cabrio di Mini, con design e finiture esclusivi e un nuovo stile pensato per il divertimento alla guida anche nella mobilità urbana. La nuova Mini Cabrio Sidewalk sarà disponibile in tutto il mondo a partire da marzo 2020, con tre versioni di motore a disposizione. Varianti di verniciatura esterna, soft top, design dei cerchi in lega e allestimenti interni sviluppati appositamente per l'edizione, sono stati pensati per creareuna combinazione accattivante tra il tipico 'go-kart feeling' di Mini e uno stile esclusivo. Il predecessore diretto dell'attuale quattro posti cabrio, la Mini Cabrio Highgate, si colloca anche tra i successi di punta del marchio. Anche nell'attuale generazione, la Mini Cabrio è un modello particolare nel segmento premium delle auto di piccole dimensioni. Oltre alla posizione nel mercato automobilistico, la nuova arrivata, grazie alla vernice metallizzata Deep Laguna presentata per la prima volta, questa edizione è immediatamente riconoscibile. Il tono blu accentua in modo particolarmente le superfici del veicolo e il carattere sportivo della quattro posti è ulteriormente enfatizzato dalle bonnet stripes specifiche del modello con bordi a contrasto. Su richiesta, sono disponibili anche le vernici Midnight Black metallizzato, White Silver metallizzato, Enigmatic Black metallizzato, Moonwalk Grey metallizzato e Thunder Grey metallizzato. Le calotte degli specchietti retrovisori esterni sono sempre verniciate in tinta con la carrozzeria. Il Mini Yours Softtop offre protezione contro le precipitazioni o quando il sole è troppo forte. La versione della capote completamente automatica in tessuto, appositamente progettata per questa edizione, può essere aperta o chiusa elettricamente silenziosamente in 18 secondi e presenta una grafica a freccia intrecciata. Anche i cerchi in lega bicolore Scissor Spoke da 17 pollici sono una caratteristica di design specifica del modello. Anche le superfici interne della nuova Mini Cabrio Sidewalk hanno un design specifico per il modello.



La modanatura retroilluminata sul lato passeggero in Piano Black è combinata con accenti in color Dark Petrol e argento. Anche il rivestimento ellittico della porta è in Dark Petrol. Il volante sportivo in pelle con il logo "Sidewalk" nella parte inferiore e le cuciture a contrasto sono ulteriori punti differenzianti negli interni di questa edizione. La gamma di motori è composta da tre motori a benzina con tecnologia Mini TwinPower Turbo: Mini One Cabrio Sidewalk, Mini Cooper Cabrio Sidewalk e Mini Cooper S Cabrio Sidewalk che offre l'esperienza più sportiva.



Tutti i motori sono combinati con un cambio manuale a 6 marce di serie. Un cambio Steptronic a 7 marce con doppia frizione è disponibile come optional per la Cooper e la Cooper S.