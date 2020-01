Sony Vision-S, al Ces arriva l'anti-Tesla

Sony ha presentato a sorpresa al salone Ces di Las Vegas il prototipo di un'auto elettrica. Con la Vision S il gigante giapponese ha sorpassato Apple nella corsa nella realizzazione dell'anti Tesla.Allo sviluppo partecipano l'austriaca Magna Steyr e le aziende tedesche Bosch, Continental e Zf.

"Questo prototipo - ha detto il presidente e ad di Sony, Kenichiro Yoshida - rappresenta il nostro contributo per il futuro della mobilità". Sony fornisce i sensori, il software, il pacchetto sicurezza e tutto il sistema di infotaiment. La Vision S dispone infatti di uno schermo lungo tutto il cruscotto. La piattaforma elettronica sarebbe compatibile anche con altri tipi di automobili, come suv. Pedro Pacheco dello studio Gartner, interpellato dall'Apa, frena però le aspettative. "E' troppo presto per una prognosi, si tratta di un mercato molto combattuto", afferma ricordando che Dyson recentemente ha alzato bandiera bianca dopo aver investito 2,4 miliardi di euro nello sviluppo di un'auto elettrica.