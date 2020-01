Fisker, il nuovo corso apre all'insegna di Ocean

Si chiama Ocean il crossover elettrico della casa automobilistica fondata dall'imprenditore danese Henrik Fisker. L'auto, che nelle idee del costruttore andrà a fare concorrenza alla Tesla Model Y, è stata svelata durante un evento in occasione del CES di Las Vegas. Il prezzo di base del veicolo, che è già prenotatile versando una caparra di 250 dollari, è di 37.499 dollari e l'inizio delle consegne è previsto all'inizio del 2022, prima negli Usa e successivamente in Europa.

La Fisker non ha diffuso tutte le caratteristiche tecniche della Ocean, ma si sa che avrà un'autonomia compresa tra 400 e 482 km e la batteria dovrebbe essere di 60 kWh. La Ocean sarà disponibile in più varianti, compresa una più sportiva, che sarà in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi. A dare una mano alla ricarica della batteria contribuirà anche l'ampio tetto solare, che in condizioni ottimali dovrebbe garantire 4 km al giorno di percorrenza.

La Fisker Ocean è anche 'eco' anche dal punto di vista dei materiali utilizzati per la costruzione, molti dei quali realizzati con materiali riciclati. I tappetini, tanto per citare un dettaglio, sono realizzati con bottiglie di plastica e reti da pesca, il cruscotto di materiale ricavato da magliette, la guarnizione intorno al lunotto posteriore di pneumatici riutilizzati. Gli interni sono minimalisti: l'ampio schermo del sistema multimediale è posizionato in verticale e a differenza delle Tesla la Fisker ha inserito anche dei pulsati a sfioramento con cui controllare alcuni funzioni come la temperatura della climatizzazione e la velocità della ventola. Il modello è molto importante per il brand perché segna il ritorno di un marchio che produsse quella Karma che, però, non ebbe molta fortuna. La società, nata nel 2007, fu poi costretta a chiudere nel 2013 a causa della bancarotta dell'azienda che produceva i pacchi batteria della Karma. In totale furono prodotte circa 2.500 autovetture ma il tutto fu poi venduto ad un gruppo cinese.