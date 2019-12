McLaren Speedtail, la hypercar da oltre 400 Km/h

Le consegne inizieranno solo il prossimo mese di febbraio, ma la Mc Laren Speedtail è già una macchina da record. La hypercar da 1.070 CV è già entrata di merito nella storia del marchio inglese dopo che i test di collaudo l'hanno spinta a raggiungere la velocità di 403 km/h, portandola sul gradino più alto del podio dedicato alla velocità di una McLaren stradale. La Speedtail è più veloce anche della F1, che si fermava a 386 km/h.

I meticolosi test di sviluppo sono terminati nei giorni scorsi al centro spaziale della Nasa a Cape Canaveral, in Florida (Stati Uniti), dove i tecnici di McLaren si sono serviti in particolare del rettifilo principale nel Johnny Bohmer Proving Ground, scelto appositamente per la sua lunghezza e dove il capo collaudatore Kenny Brack ha effettuato le ultime prove di resistenza, raggiungendo per 30 volte la velocità massima di 403 km/h. I test di Cape Canaveral sono stati gli ultimi prima del via alla produzione, ma in precedenza la Speedtail aveva già superato i 400 km/h anche nei collaudi svolti nei centri prova di Idiada, in Spagna, e Papenburg, in Germania.

Come testimoniano i numeri, la Speedtail è una delle più estreme e performanti McLaren mai realizzate, tanto che la casa inglese ha dovuto pensare ad una inusuale carrozzeria lunga 5,13 metri, con superfici levigate, poche aperture per il raffreddamento delle parti meccaniche e una lunga coda, indispensabile per favorire l'aerodinamica. Stesso motivo anche per la mancanza pure degli specchietti, sostituiti sulla hypercar dalle telecamere. Dentro, la Speedtail ha tre posti, con quello di guida centrale e quelli posteriori sfalsati alle sue spalle, mentre a sostenere il più che celebre motore V8 biturbo 4.0, che è imparentato con il 'quattromila' della Senna, c'è un piccolo motore elettrico. Con tutto questo a sua disposizione, la McLaren accelera da 0 a 300 km/h in soli 12,8 secondi.