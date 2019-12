Audi RS Q8, suv coupé 'imbattibile' con 600 Cv e 305 km/h

Per godere delle prestazioni 'mozzafiato' di una super sportiva non occorre guidare sdraiati, a pochi centimetri da terra, o essere costretti a ridurre il bagaglio - per due sole persone - ad un paio di piccole borse. Ci si può far 'incollare' al sedile scattando da 0 a 100 in 3,8 secondi o provare (dove non ci sono limiti di velocità) provare la sensazione forte di una cavalcata a 305 km/h anche viaggiando comodamente seduti in un abitacolo-salotto per 4 persone, con un vano per valige e sacche da golf che può arrivare a 1.755 litri di capacità. Tutto questo però a patto però di acquistare il nuovissimo suv coupé Audi RS Q8, nei listini a 144.300 euro e in consegna nel primo trimestre 2020.

''Per la prima volta nei 25 anni di storia dei modelli RS, abbiamo realizzato un suv coupé Audi con il DNA di un'autentica sportiva - afferma Oliver Hoffmann, CEO di Audi Sport GmbH - e grazie al V8 benzina biturbo, Audi RS Q8 è il top di gamma della famiglia Q''. In effetti questo modello, dal look solo apparentemente 'normale', compete su strada non solo con i modelli rivali - come Lamborghini Urus, Bentley Bentayga, Bmw X6 M Competition e Mercedes AMG GLE 63 - ma anche con moltissime auto premium e luxury dalla spiccata intonazione corsaiola. Lo fa grazie ad una coppia che è poderosa per un motore a benzina (800 Nm costante nel range 2.200 - 4.500 giri) e con la complicità di un telaio e una trasmissione confezionati per unire le qualità tipiche del mondo Quattro con quelle dei modelli 'spinti' RS. Il poderoso V8 biturbo 4.0 TFSI coniuga, anche grazie alla rete di bordo principale a 48 Volt, straordinarie prestazioni ed elevata efficienza. L'alternatore-starter azionato a cinghia (RSG) costituisce il cuore del sistema mild-hybrid (MHEV). Nelle decelerazioni possono essere recuperati sino a 12 kW, energia che viene immagazzinata in una batteria agli ioni di litio. Quando il pilota rilascia il pedale dell'acceleratore a velocità comprese tra 55 e 160 km/h, Audi RS Q8 è in grado - in funzione del programma di marcia scelto mediante l'Audi Drive Select - di 'veleggiare' (cioè avanzare per inerzia in folle) o a motore spento per un massimo di 40 secondi. Non appena si preme nuovamente l'acceleratore, l'RSG riavvia il motore in modo rapido e progressivo. La modalità start/stop è attiva già a partire da 22 km/h. Nella guida di tutti i giorni, la tecnologia MHEV riduce i consumi fino a 0,8 litri ogni 100 chilometri.



Il motore di RS Q8 è anche dotato di tecnologia COD (cylinder on demand) che disattiva i cilindri numero 2, 3, 5 e 8 ai carichi medi e ridotti, disattivando le fasi d'iniezione e accensione e chiudendo le valvole di aspirazione e scarico. Nel funzionamento a 4 cilindri, la fasatura dei cilindri attivi viene adeguata in funzione della nuova mappa d'erogazione, così da ottenere il massimo rendimento, mentre le camere di combustione inattive vedono i pistoni muoversi senza dissipazioni d'energia. Non appena viene premuto con decisione il pedale dell'acceleratore, i cilindri 'spenti' tornano attivi.



Questo modernissimo 8V TFSI è abbinato alla trasmissione Tiptronic a 8 rapporti con convertitore di coppia, ottimizzata negli innesti, e alla trazione integrale permanente Quattro. In condizioni di marcia ordinarie, il differenziale centrale autobloccante ripartisce la coppia secondo il rapporto 40:60 tra avantreno e retrotreno. In caso di perdite d'aderenza, la spinta maggiore viene trasferita verso l'assale che garantisce la migliore trazione fino a un massimo del 70% all'avantreno e fino all'85% al retrotreno. E' presente anche uno speciale software che - affiancando la trazione Quattro - frena in misura minima le ruote interne alla traiettoria consentendo al differenziale di trasferire la spinta alle ruote con il grip migliore. La trazione Quattro può essere integrata a richiesta dal differenziale sportivo posteriore che distribuisce attivamente la coppia tra le ruote del medesimo asse, a vantaggio del contenimento del sottosterzo e dell'agilità della vettura.



Completano il 'pacchetto' dinamico di RS Q8 l'assetto RS con sospensioni pneumatiche, la stabilizzazione antirolio attiva, lo sterzo integrale sulle 4 ruote e i cerchi in lega da 22 pollici di serie. Il suv coupé RS Q8 - può essere ordinato anche con pacchetto Dynamic Plus che, oltre all'incremento della velocità massima fino a 305 km/h include appunto la stabilizzazione antirollio attiva, il differenziale sportivo e i freni carboceramici. Apprezzabile, anche per non essere esageratamente 'aggressivo', il look RS che è sottolineato dall'impronta a terra maggiorata (+10 mm davanti e + 5 mm dietro grazie ai passaruota più larghi) e dallo spoiler al tetto. Nel frontale spiccano l'imponente single frame ottagonale con cornice RS grigio Manhattan e la griglia a nido d'ape RS in nero lucido. Specifiche anche le generose prese d'aria laterali in nero lucido e il blade in alluminio opaco. Nella zona posteriore RS Q8 ribadisce la sua personalità con lo spoiler al tetto RS, l'estrattore dedicato e i terminali di scarico ovali.