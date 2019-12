Ford, Explorer e Puma: suv grandi e piccoli per l'Europa

Arriveranno entrambe il prossimo anno e si preparano a conquistare i clienti del mercato italiano e non solo. Stiamo parlando di Explorer e Puma, i due veicoli su cui Ford punta molto per il 2020: Il primo rappresenta un successo senza eguali negli States, mentre il secondo si presenta come un crossover di ispirazione suv che, dal passato, riprende solo il nome della celebre vettura sportiva che ha spopolato assieme alla rivale Tigra di casa Opel. L'Explorer arriverà in Europa nella versione 7 posti entro la fine dell'anno con la doppia alimentazione ibrida plug-in e sarà disponibile nelle due declinazioni ST-Line, la versione sportiva ispirata alle vetture Ford Performance e Platinum, la versione più esclusiva. Entrambe saranno equipaggiate da un motore EcoBoost 3.0 V6 in combinazione con un motore elettrico e un generatore in grado di sprigionare 450 CV e 840Nm di coppia, oltre a consentire una guida in modalità completamente elettrica.



Gli interni, studiati per garantire il massimo del comfort, offrono un touch-screen centrale da 10.1'' e un cruscotto digitale con display da 12.3''. Inoltre, le famiglie potranno beneficiare di una capacità di carico versatile, di sedili facilmente configurabili e di altre innovazioni quali l'accesso facilitato alla terza fila, azionabile usando una sola mano.



A bordo non mancano le tecnologie di assistenza alla guida: disponibile l'Active Park Assist Upgrade che agevola ulteriormente il parcheggio. Il Blind Spot Information System con Cross Traffic Alert segnala invece al conducente quando altri veicoli si avvicinano ai lati nell'angolo cieco e consente, nel caso in cui il guidatore non risponda alle segnalazioni, di frenare per evitare o ridurre le conseguenze di una eventuale collisione. In aggiunta il Reverse Brake Assist, grazie all'utilizzo di radar e sensori, può intervenire per evitare l'impatto con veicoli o anche con oggetti che si trovino sulla traiettoria di retromarcia. Inoltre, la tecnologia Pre-Collision Assist con Pedestrian e Cyclist Detection è in grado di rilevare pedoni e ciclisti presenti sulla strada o che potrebbero attraversare nella traiettoria del veicolo.



Modello destinato invece a fare volumi rispetto al large suv Explorer è sicuramente la nuova Puma. Con nuova Puma, l'Ovale Blu punta su un design, dalle linee sinuose che rappresenta l'evoluzione della filosofia 'human centric' di Ford orientata al conducente, con dettagli distintivi tra cui i fari posti sulla parte superiore della fiancata e le linee atletiche che ne accentuano il carattere sportivo. Le proporzioni da crossover compatto con una maggiore altezza da terra, garantiscono una guida comoda e sicura e una capienza del bagagliaio senza compromessi, di 456 litri.



L'efficienza nei consumi e le prestazioni sono garantite dall'avanzata tecnologia Ford EcoBoost Hybrid con batterie a ioni-litio da 48 volt. Questa motorizzazione integra l'assistenza alla coppia elettrica con un motore a benzina EcoBoost 1.0 a tre cilindri, per erogare fino a 155 CV. Il Ford Co-Pilot (3 radar, 2 telecamere e 12 sensori) è capace di assistere il conducente nella guida include le più recenti tecnologie di assistenza alla guida, per un'esperienza al volante fluida e meno stressante. In vendita dalla fine dell'anno, nuova Puma sarà prodotta presso lo stabilimento di Ford a Craiova, in Romania, a fronte di un investimento complessivo, dal 2008, di oltre 1,5 miliardi di euro.



Esteticamente, all'esterno la linea del tetto è bassa e inclinata, per una silhouette accentuata e immediatamente riconoscibile.



Il team di designer ha sviluppato linee morbide e filanti rendendola un'auto sexy e riconoscibile alla vista, con l'obiettivo di accentuare l'equilibrio nelle forme e, insieme al team degli ingegneri, garantire stile, accessibilità e capacità di carico senza compromessi. Disponibile negli allestimenti ST-Line e Titanium, la nuova Puma sarà in grado di imporsi sul mercato soprattutto per la sua capacità di carico che la rende best in class tra le sue rivali grazie ad uno spazio per i bagagli posteriori di 456 litri. Un vano di carico modulabile può ospitare comodamente oggetti fino a 112 cm di lunghezza, 97 cm di larghezza e 43 cm di altezza con la seconda fila di sedili reclinata. Anche Puma sarà dotata, come il resto della gamma dell'Ovale Blu, di una versione elettrificata grazie all'EcoBoost Hybrid, creato su misura per ottimizzare l'efficienza nei consumi e offrire un'esperienza di guida più reattiva e gratificante. La tecnologia EcoBoost Hybrid potenzia il motore a benzina EcoBoost 1.0 3 cilindri con un sistema di starter/generator (BISG) azionato da una cinghia da 11,5 kW, che sostituisce l'alternatore standard, consentendo il recupero e lo stoccaggio di energia durante le decelerazioni del veicolo e la ricarica di un pacco batteria di ioni-litio da 48 volt, raffreddato ad aria (potenze da 125 e 155 CV).