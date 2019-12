Volkswagen T-Cross, si amplia gamma con 1.5 TSI da 150 CV

E' un offerta che va ad ampliarsi quella di T-Cross a benzina, disponibile ora anche con il 1.5 TSI da 150 CV associato al cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti. Questa potente unità turbo a iniezione diretta introduce una variante sportiva al vertice della gamma del City SUV Volkswagen, che dall'arrivo sul mercato nell'aprile scorso ha già conquistato quasi 20.000 Clienti italiani. La T-Cross 1.5 TSI 150 CV DSG è disponibile presso le Concessionarie Volkswagen negli allestimenti Style e Advanced, con prezzi di listino a partire da 25.200 Euro. A caratterizzare la nuova versione di casa Volkswagen, l'abbinamento tra prestazioni, efficienza ed emissioni ridotte: nel ciclo WLTP, il suo consumo combinato è infatti di 6,4-6,7 litri/100 km, mentre le sue emissioni di CO2 si limitano a 144-152 g/km. Inoltre, è omologata secondo le più recenti e rigorose normative sulle emissioni Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC. Questa efficienza è possibile anche grazie all'ACT, il sistema di gestione che disattiva temporaneamente due dei quattro cilindri quando non sono necessari. Il tutto senza intaccare le prestazioni: con 150 CV e una coppia massima di 250 Nm disponibile tra 1.500 e 3.500 giri, la T-Cross 1.5 TSI DSG accelera da 0 a 100 km/h in 8,5 secondi e raggiunge la velocità massima di 200 km/h. In quanto a dimensioni, con i suoi 4,11 metri di lunghezza, la T-Cross è la più compatta della T-Family, la gamma di SUV e crossover Volkswagen. All'interno, la T-Cross ha un bagagliaio con un volume che varia da 385 a 455 litri grazie al divano posteriore scorrevole (14 centimetri). Fino a quattro porte USB e la ricarica wireless (induttiva), assicurano invece un collegamento in rete ottimale e l'energia necessaria per gli smartphone. La Volkswagen T-Cross 1.5 TSI 150 CV monta di serie il cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti ed è disponibile nei due allestimenti più ricchi Style e Advanced, con una dotazione di serie completa, oltre alle ampie possibilità di personalizzazione. In particolare, la Volkswagen T-Cross può essere scelta in undici diversi colori per la carrozzeria. Nella versione Style sono di serie, tra gli altri, cerchi in lega da 16", radio Composition Media con display da 8", divano posteriore scorrevole, volante multifunzione, cruise control adattivo ACC, rilevatore di stanchezza del guidatore Fatigue Detection, sistema di monitoraggio della distanza con Front Assist, riconoscimento pedoni e funzione di frenata di emergenza City, assistente al mantenimento della corsia Lane Assist e sistema proattivo di protezione degli occupanti, oltre all'assistente di cambio corsia con rilevamento dell'angolo cieco Blind Spot Detection e all'assistente di uscita dal parcheggio Rear Traffic Alert. In aggiunta, l'allestimento Advanced, offre gruppi ottici anteriori a LED, strumentazione interamente digitale Active Info Display, mancorrenti sul tetto cromati e cerchi in lega da 17". Sono inoltre disponibili Tech Pack, Design Pack e pacchetti sportivi R-Line per esterni e interni.