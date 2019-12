Volkswagen gamma elettrica ID, ci saranno anche versioni GTX

La Volkswagen, sulla scia del debutto della famiglia 100% elettrica ID, si preparerebbe ad utilizzare il nome GTX per contraddistinguere - all'interno della prima gamma di BEV - una inedita offerta di modelli prestazionali. Lo anticipa il magazine britannico Autocar che, anche sulla base della registrazione di questo marchio da parte della Casa di Wolfsburg, anticipa le informazioni su questo programma ricostruendo anche il possibile aspetto di un modello ID GTX. Primo modello a beneficiare di questa estensione potrebbe essere la versione di produzione della coupé Crozz, che probabilmente prenderà il nome ID 5 GTX nella sua variante più potente. Il nome GTX è coerente con la tradizione di Volkswagen, che dagli Anni '70 utilizza le sigle GTI, GTD - e più recentemente GTE - sui modelli benzina, diesel ed elettrificati orientati alle prestazioni. Anche se Volkswagen ha smentito quanto riportato da Autocar, fonti interne hanno una confermato che una versione prestazionale dell'elettrica ID.5 è in sviluppo presso il centro R&D di Braunschweig in Germania e che, probabilmente, verrà presentata all'inizio del 2021. Come per le varie GTI, GTD e GTE, anche a gamma GTX si differenzierà dalle elettriche ID standard per una serie di aggiornamenti di design esterni e interni che forniranno un 'sapore' più sportivo. A livello dinamico ulteriori modifiche saranno focalizzate sulle trasmissioni elettriche che, come viene sottolineato con la lettera X nel nome, saranno tutte integrali, con una configurazione a doppio motore. La Casa di Wolfsburg aveva invece confermato in autunno - per voce del responsabile delle vendite del brand Volkswagen, Jurgen Stackmann che aveva dichiarato ad Autocar ''Se c'è un futuro per la linea dei modelli R, dovrà essere elettrico - che la 'valanga' dei modelli BEV promessa dall'azienda comprenderà anche versioni con prestazioni ancora più elevate, riunite in questo caso sotto la figlia R.