Juke, arriva negli showroom la Nissan più connessa di sempre

Dopo l'anteprima a Milano lo scorso settembre e il reveal alla stampa a metà ottobre, ora è il momento più importante: nuova Nissan Juke è in arrivo, proprio in questi giorni, presso i concessionari.



Al lancio nel 2010, proprio come la sorella maggiore Qashqai, Juke ha fatto da apripista ad un segmento che oggi, a distanza di nove anni conta ben 24 competitors. E adesso, a distanza di nove anni arriva in una versione aggiornata che fa della tecnologia e dello spazio i suoi punti di forza. Sviluppata in Europa e prodotta a Sunderland con un investimento di 100 milioni di sterline, la Juke è in vendita a partire da 19.620 euro. Dal passato riprende l'estro delle forme che negli anni gli ha consentito di non passare inosservata tra i suv compatti di segmento B. A differenza di prima però è più atletica e muscolosa anche se il vero punto di forza è l'abitabilità. Lo spazio per le ginocchia è aumentato di ben 5,8 cm, lo spazio posteriore per la testa che è maggiore di 1,1 cm e la capienza del bagagliaio che raggiunge i 422 litri, un +20% rispetto alla generazione precedente. Questo grazie anche a dimensioni maggiorate rispetto al passato: la lunghezza di 4.210 mm, l'altezza di 1.595 mm e la larghezza di 1.800 mm garantiscono infatti un maggiore spazio interno, nonostante l'auto sia ora più leggera di 23 kg, a tutto vantaggio dell'agilità. Nuovi i livelli di personalizzazione grazie all'inedita versione N-Design che va ad aggiungersi agli allestimenti Visia, Acenta, N-Connecta e Tekna. All'anteriore la vettura sfoggia un frontale che risalta la V-Motion Grille. Gli interni sono stati completamente ripensati: l'ambiente è premium grazie ai nuovi materiali soft-touch per il cruscotto, per gli inserti delle portiere e del poggiaginocchia.



Al momento è prevista una unica scelta per le motorizzazioni, ma non resterà a lungo la sola possibilità su Juke: si tratta del motore benzina da 1.0l, tre cilindri DIG-T turbocompresso, da 117 CV. In abbinamento un cambio manuale a 6 rapporti o un cambio automatico a doppia frizione (DCT) a 7 rapporti con comandi al volante. Auto pensata per un pubblico giovane e dinamico, nuova Juke è un concentrato di tecnologia. Per quanto riguarda l'assistenza alla guida, poi, come sulle 'sorelle maggiori', è previsto il ProPILOT, che assiste il guidatore in fase di accelerazione, sterzata e frenata. Con il nuovo sistema di infotainment NissanConnect il cliente può utilizzare Apple CarPlay e Android Auto per replicare le applicazioni del proprio smartphone sul nuovo Touchscreen da 8 pollici. È inoltre possibile accedere al TomTom Maps & Live Traffic o attivare il WiFi integrato per connettere laptop o tablet. L'applicazione NissanConnect Services permette ai clienti di controllare svariate funzionalità della vettura anche attraverso il proprio smartphone mentre la compatibilità con Google Assistant permette il controllo di alcune funzioni tranquillamente dalla propria abitazione.



Guidatore e passeggeri potranno disporre inoltre del sistema audio Bose Personal Plus per un'esperienza di suono immersiva a 360°. Al lancio debutta una versione esclusiva e limitata: la Premiere Edition, disponibile in Italia in 30 unità complessive.