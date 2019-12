Tesla Cybertruck, la produzione Tri Motor in avvio nel 2021

Dopo il debutto con 'gaffe', ora Tesla svela il timing di lancio del nuovo Cybertruck, disponibile - come annunciato nel corso della presentazione alla stampa - in tre livelli di potenza.



Il costruttore ha annunciato che la versione Tri Motor AWD sarà lanciata un anno prima rispetto a quanto previsto inizialmente, mentre quella con il livello di potenza più basso slitterà più avanti. Un cambiamento stabilito in corso d'opera e che - come si legge su Business Insider - smentisce quanto detto durante il reveal che aveva fatto proprio dell'entry level la versione al debutto. La versione Tri Motor AWD quindi sarà prodotta a inizio 2021 mentre quella con motore singolo partirà alla fine del 2022. Stessa strategia è stata adottata dal marchio anche per il lancio della Model 3 che è arrivato con le versioni dalle specifiche e dalle prestazioni più elevate con l'obiettivo di 'aggredire' fin da subito il mercato. La gamma del Cybertruck si compone con la versione base RWD da 400 km di autonomia a 39.900 dollari. Lo step successivo è quello della versione con Dual Motor da 49.900 dollari (autonomia 480 km). Infine la Tri Motor AWD con autonomia da 800 km e prezzi a partire da 69.900 dollari.