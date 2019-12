Alcantara e Bmw per la i8 Roadster LimeLight Edition

Alcantara e Bmw Italia hanno presentato la Bmw i8 Roadster LimeLight Edition. La macchina in questione è una one-off dal design futuristico, applicazioni originali ed un colore studiato per l'occasione. A bordo, Alcantara veste i sedili, la plancia, i pannelli porta e il volante, ora realizzato in nero con impunture a contrasto, ora alternando nero e color lime, colore sviluppato appositamente dal Centro Stile di Alcantara, in abbinamento con la livrea esterna e con forature laser che creano un disegno ispirato all'elica del logo Bmw replicato in modo armonico, seguendo le linee sinuose degli interni. I loghi ricamati e le impunture a contrasto color Lime enfatizzano il carattere racer di questo esercizio di design nato dalla stretta collaborazione tra il Centro Stile di Alcantara e Bmw Italia. I sedili e i fianchetti laterali in Alcantara garantiscono al pilota grip per una guida sportiva, soprattutto nelle accelerazioni laterali, comfort e resistenza all'usura, abbinate ad una esperienza sensoriale senza pari.



Personalizzazione estrema, design e lavorazioni artigianali, sono solo alcune delle caratteristiche del brand Made in Italy che contribuiscono a rendere la nuova BMW i8 Roadster LimeLight Edition un esemplare unico. Oltre a essere una vettura ibrida con avanzate dotazioni tecnologiche, la one-off è caratterizzata dal ridotto impatto ambientale (raggiunge, infatti, una velocità di 250 km/h, con soli 46 g di CO2 al km), così come Alcantara, materiale 100 per cento Carbon Neutral. Ogni metro quadrato prodotto da Alcantara ha un bilancio netto di emissioni di CO2 pari a zero. L'Azienda è stata la prima realtà industriale italiana, e tra le prime nel mondo, a conseguire nel 2009 lo status di Carbon Neutrality, certificato dall'ente TÜV SÜD, status riconfermato nel 2019 per il decimo anno consecutivo. Con questa vettura Alcantara rinnova così la sua collaborazione con BMW Italia mostrando la propria capacità di interpretare ogni singola esigenza con una personalizzazione estrema, dove esclusività e creatività diventano essenza stessa del progetto.