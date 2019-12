Bentley, in arrivo una Continental GT in versione Pikes Peak

Una nuova versione speciale per Bentley, che celebra un record ma anche il centenario del prestigioso marchio automobilistico. L'auto in questione è stata annunciata con il nome evocativo di Bentley Pikes Peak, che sarà prodotta in numero limitato a quindici esemplari e che è stata pensata con l'obiettivo dichiarato di celebrare lo storico record della granturismo d'oltremanica, ottenuto durante la passata stagione estiva in occasione della cronoscalata International Hill Climb, negli Stati Uniti, in Colorado.



L'occasione dell'uscita dalla linea di produzione della Limited Edition sarà però anche quella di celebrare nel migliore dei modi il 100esimo anniversario del marchio di Crewe. Per la speciale ricorrenza, la Bentley Continental GT si vestirà dunque da gara, con una livrea decorata con la stessa tonalità Radium by Mulliner e gli stessi adesivi della versione utilizzata per stabilire il record. La Pikes Peak sarà dotata poi anche di un kit carrozzeria in fibra di carbonio, con dettagli in nero lucido per riprendere il colore degli specchietti retrovisori, il tetto e le rifiniture del paraurti anteriore. Particolari pensati appositamente per l'occasione anche nel reparto ruote, composto da cerchi da 22 pollici con pinze dei freni verniciate in verde acido e pneumatici Pirelli P Zero Color Edition.



All'interno, invece, Continental GT Pikes Peak si distingue per i rivestimenti in Alcantara con cuciture a contrasto e pellami Beluga. La console centrale è verniciata in Piano Black, le rifiniture sono in fibra di carbonio, il volante è specifico e sulla sezione della plancia di fronte al passeggero è stato inciso il disegno di una sezione del circuito di Pikes Peak, con tanto di tempo record fatto segnare a suo tempo dalla Bentley.



La serie limitata della Continental GT potrà essere ordinata a partire da dicembre 2019.