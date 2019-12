A4 Avant e A5 Sportback g-Tron da gennaio nuova gamma metano

E' iniziata la prevendita in Italia delle nuove Audi a metano A4 Avant g-Tron e A5 Sportback g-Tron, entrambe dotate del performante motore 2.0 TFSI da 170 Cv con alimentazione a gas naturale. Ancora più tecnologiche e dinamiche rispetto alla precedente generazione, possono contare - analogamente alla compatta A3 Sportback g-Tron - su vantaggi fiscali e di mobilità legati all'omologazione monovalente Cng. Audi si conferma l'unico costruttore premium a proporre un'intera famiglia di vetture alimentate a gas naturale come risposta concreta e alternativa alle esigenze della mobilità moderna.



Entro il 2025, Audi si pone l'obiettivo di ridurre del 30% le emissioni di CO2 dell'intero ciclo di vita delle proprie vetture rispetto al 2015, mirando nel lungo termine a una mobilità totalmente sostenibile e a un bilancio carbon neutral di tutte le attività del brand entro il 2050. Un orizzonte basato sullo sviluppo della tecnologia elettrica ingegnerizzata con sistemi di accesso intelligenti ai punti di ricarica, su soluzioni Diesel e benzina mild-hybrid, sull'ampliamento della gamma ibrida plug-in e, in un prossimo futuro, sull'utilizzo della propulsione con fuel cell (nei modelli h-Tron) e batterie allo stato solido. Sintesi di sportività, efficienza e ridotto impatto ambientale, le nuove A4 Avant e A5 Sportback g-Tron costituiscono la massima espressione dell'innovativa tecnologia TFSI a gas naturale compresso. Entrambe le vetture - che insieme alla compatta A3 Sportback g-Tron costituiscono il cuore dell'offerta Audi di modelli premium alimentati a metano - possono contare su di un performante propulsore 2.0 TFSI da 170 Cv, su di un look ancora più dinamico oltre che sulle novità in materia d'infotainment e connettività caratteristiche della nuova generazione di A4 e A5. A partire dal design degli esterni che assimila il rinnovato linguaggio stilistico del Marchio, passando per l'ampio display MMI touch che assolve le funzioni della precedente manopola a pressione/rotazione, portando in abitacolo l'intuitività dei comandi tipica degli smartphone, sino ad arrivare alla piattaforma modulare d'infotainment MIB 3, caratterizzata da una superiore potenza di calcolo, e alla disponibilità di molteplici sistemi di assistenza alla guida che attingono alle informazioni Car-to-X, ai dati della navigazione e ai segnali stradali. Sotto il profilo tecnico, il 4 cilindri 16V di 2,0 litri sovralimentato con turbocompressore e abbinato alla trasmissione a doppia frizione S Tronic a 7 rapporti (di serie) è in grado di erogare 170 Cv e 270 Nm di coppia consentendo alla coupé a cinque porte Audi di scattare da 0 a 100 km/h in 8,4 secondi e raggiungere i 224 km/h di velocità massima. I consumi sono di 6,8 - 7,6 metri cubi di gas ogni 100 chilometri con emissioni di CO2 di soli 103 - 111 g/km nell'omologazione NEDC. Altrettanto performante A4 Avant g-Tron S Tronic, accreditata di uno 0-100 km/h in 8,4 secondi, una velocità massima di 221 km/h e consumi di 6,9 - 7,8 metri cubi di gas ogni 100 chilometri con emissioni di CO2 pari 105 - 113 g/km (NEDC).



A4 Avant e A5 Sportback 2.0 (40) g-Tron utilizzano quattro serbatoi del metano con elevati standard di sicurezza. Le bombole, collocate in corrispondenza del retrotreno e realizzate in polimeri rinforzati con fibra di carbonio (CFRP) e fibra di vetro (GFRP), una soluzione tecnica che riduce i pesi del 56% rispetto all'adozione di analoghi componenti in acciaio, sono caratterizzate da una capacità complessiva di 17,3 kg ad una pressione di 200 bar, cui consegue un'autonomia a metano di 420-440 km nel ciclo NEDC per A4 Avant e di 420-455 km NEDC per A5 Sportback. Il serbatoio della benzina, con funzione di riserva, ha una capienza di soli 7 litri e, conseguentemente, l'omologazione delle vetture è monovalente. A4 Avant g-Tron e A5 Sportback g-Tron sono pertanto totalmente o parzialmente esentate dal pagamento della tassa automobilistica (bollo auto) nelle Regioni in cui sono previsti incentivi. Un vantaggio che si aggiunge all'esclusione, in alcune zone d'Italia, delle auto alimentate a metano dai blocchi del traffico. Ai vantaggi fiscali e in termini di mobilità si accompagna una capacità di carico di 415 litri nel caso della famigliare e di 390 litri per la coupé a cinque porte. Saranno nelle concessionarie da gennaio con prezzi che partono da 44.300 euro per A4 Avant 2.0 (40) g-Tron e da 48.800 euro per A5 Sportback 2.0 (40) g-Tron.