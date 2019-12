Jaguar F-Type, sportiva rivista per esaltarne le prestazioni

Jaguar rivede in chiave ancora più prestazionale il suo modello di punta, la coupé F-Type e ne aggiorna il design con pochi ma riusciti interventi che ne sottolineano la personalità sportiva e l'esclusività tipica dei modelli del Giaguaro. Gli stessi interventi - ricorda l'azienda - riguardano anche la versione Convertible. Esternamente spicca una maggiore focalizzazione su concetti come purezza e sobrietà, al fine di esaltare la forma scolpita del corpo vettura, senza alterare dunque le belle proporzioni del modello d'origine. I fari Pixel Led ultra-sottili - con luci diurne ridisegnate dalla caratteristica forma 'calligrafica' a J e gli indicatori di direzione dinamici - si inseriscono perfettamente con le superfici 'liquid metal' del nuovo cofano a conchiglia. Nuovi anche gli scudi paraurti anteriori e la griglia che risulta leggermente ampliata, per offrire nel complesso un maggior impatto visivo e una marcata prestanza sulla strada.



Nella vista di coda, la 'muscolatura' delle fiancate posteriori esalta la forma decisa della F-Type, mentre i nuovi e sottili fanali posteriori a Led combinano l'inconfondibile tratto distintivo a 'Chicane', ispirato dalla performante full-electric Jaguar I-Pace, ad un discreto motivo a monogramma e ad una finitura gessata sottostante. Nell'abitacolo della nuova F-Type sono presenti materiali lussuosi, accurate lavorazioni artigianali e dettagli ancora più curati che, nell'insieme, definiscono un abitacolo focalizzato sul guidatore. Nuovi il quadro strumenti virtuale HD da 12,3 pollici, il il sistema audio Meridian potenziato e la compatibilità Apple CarPlay e Android Auto che arricchiscono l'esperienza di guida. Di serie anche la funzionalità Software Over The Air (SOTA) che, a discrezione del cliente, consente di ricevere gli aggiornamenti dei diversi sistemi elettronici della vettura attraverso il Cloud e, dunque, senza dover portare la vettura in concessionaria.



Alcuni dettagli dell'abitacolo di F-Type includono motivi con monogramma cucito, ad esempio nei sedili e nei rivestimenti delle portiere, il rinomato Leaper di Jaguar nei poggiatesta e discrete marchiature 'Jaguar Est.1935 ' sulla console centrale, sul bordo del pulsante di apertura del vano portaoggetti e sulle guide delle cinture di sicurezza.



Da notare che il quadro strumenti TFT HD da 12,3 pollici riconfigurabile offre la possibilità di scegliere tra diversi temi del display, compresa una mappa a tutto schermo o, come si addice a una vera auto sportiva, da un grande contagiri centrale. La variante più spinta - la F-Type R - è equipaggiata con il propulsore V8 sovralimentato da 575 Cv che le consente di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,7 secondi, dispone inoltre di un telaio potenziato con nuove molle, ammortizzatori, barre antirollio e giunti posteriori. Nelle versioni con motore V8 sovralimentato da 450 Cv, sia a trazione posteriore che integrale, è stata ottimizzata la dinamica di guida per offrire il massimo coinvolgimento del pilota e il raggiungimenti di prestazioni davvero elevate.



In particolare la trasmissione Quickshift è stata ricalibrata - grazie all'esperienza maturata con la Jaguar XE SV Project 8 da oltre 320 km/h - per offrire cambi di marcia ancora più veloci. Disponibile da subito per essere ordinata - a partire da 66.330 euro - Jaguar F-Type proporrà una variante First Edition che si distingue per essere equipaggiata con l'Exterior Design Pack, l'Black Contrast Roof, gli esclusivi cerchi da 20 pollici.



Allì'interno spccano i sedili Performance in pelle Windsor a 12 regolazioni in colore Ebony con cuciture Light Oyster, oppure in colore Mars con cuciture Flame Red. Ulteriori elementi di esclusività prevedono il quadro strumenti avvolto in Alcantara con goffratura Monogram, levette del cambio in alluminio, console centrale con finitura Engine Spin con marchio First Edition e un rivestimento del cielo Ebony Suedecloth. Per l'Italia la nuova gamma prevede la F-Type Coupé e Convertible con motore 4 cilindri 2.0 da 300 Cv dotata di cambio Quickshift e trazione posteriore, con motore V8 5.0 da 450 Cv; cambio Quickshift; trazione posteriore o AWD (anche negli allestimento Dynamic e First Edition) e la F-Type R Coupé e Convertible con il V8 5.0 da 575 Cv dotata di cambio Quickshift e con il solo schema di trazione AWD.