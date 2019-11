Kia KX3, il suv compatto segmento B riservato alla Cina

Riflettori puntato alla 17ma edizione della China Guangzhou International Automobile Exhibition sullo stand della Kia Motors dove la Casa coreana ha presentato il suo nuovo suv compatto di segmento KX3 - denominato in altri mercati Seltos - e che in questa versione specifica sarà commercializzato solo in Cina.''Il nuovo KX3 - ha detto Li Feng, CEO della JV Dongfeng Yueda Kia Motors che produce questa auto - rappresenta il modello ideale per il millenials vitali e tecnologici, in quanto può accompagnarli nel soddisfare uno stile di vita orientato alla libertà e alla mobilità individuale''.

KX3 si distingue per un design caratteristico ma anche per stilemi - come la grande griglia Tiger Nose - che richiamano alla identità stilistica Kia. L'interno è caratterizzano (pur con un posizionamento nel segmento B) da materiali di alta qualità che rendono l'ambiente elegante e futuristico al tempo stesso. Dotato di una completa gamma di tecnologie destinate a massimizzare confort, connettività e facilità d'uso, Kia KX3 un touchscreen da 10,25 pollici compatibile con il sistema telematico UVO Connect e l'illuminazione Sound Mood. Sotto al cofano un motore a benzina 1.5 da 115 Cv accoppiato ad un cambio automatico a otto velocità. Il consumo combinato è di 5,4 l/100 km. (ANSA)