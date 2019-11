Mercedes GLB 250 d 4Matic, suv compatto dalla doppia anima

Mercedes, l'azienda che ha inventato il fuoristrada Classe G nel 1979 e ne ha fatto oggi un modello luxury, vera icona nel segmento off-road, punta ora a creare un nuovo riferimento nei suv compatti con GLB, che debutta anche in Italia a partire da 34.430 euro.



GLB nasce sulla piattaforma delle 'compatte' Mercedes che tanto successo stanno incontrando in tutti i mercati e si distingue, oltre che per il look da vero suv - piuttosto che da crossover 'alto' - anche per una terza fila di sedili, disponibile a richieste, un vero 'unicum' nel segmento. Ottavo modello della gamma compatta, nuovo GLB è prodotto nello stabilimento di Aguascalientes (Messico) Lungo 4,634 m e alto 1,658 m Mercedes GLB ospita in coda - nella variante sette posti - due sedili singoli supplementari su cui trovano comodamente posto passeggeri di altezza non superiore a 1,68 metri, senza penalizzare chi siede sulla seconda fila grazie ad un passo di 2,83 metri.



Alla comodità in abitacolo contribuisce anche il disegno del tetto, con 1,069 m di spazio per la testa in corrispondenza della prima fila di sedili (il migliore del segmento) e 0,967 m di spazio per gli occupanti della seconda fila.



Il risultato di una attenta e mirata progettazione, partendo da organi meccanici super-collaudati, è un suv dal look piacevolmente tradizionale, con poderose proporzioni che enfatizzano un design orientato anche all'off-road, a cominciare dal frontale verticale e dagli sbalzi ridotti davanti e dietro. GLB diventa un riferimento anche dal punto di vista della capacità del bagagliaio che vanta qualità da station-wagon, con un volume nella versione 5 posti compreso tra 570 e 1.805 litri.



Interessante la possibilità (di serie) d'inclinare gli schienali della seconda fila mentre lo scorrimento a richiesta offre fino a 190 litri di capacità in più.



Pochi ma riusciti interventi nel design differenziano la gamma delle GLB Mercedes (180 d, 200 d, 200 d 4Matic, 220 d 4Matic a gasolio, più 200 e 250 4Matic a benzina, tutte con cambio automatico a 8 rapporti ad esclusione della 200 benzina che ha un 7 marce) da quelle AMG (35 4Matic) che arriveranno nel corso del 2020. All'interno dell'offerta GLB Mercedes, il look frontale con mascherina a due barre orizzontali è proprio delle versioni Executive, Business, Sport e Sport Plus, mentre quello con barra singola AMG Line è esclusivo della Premium. Nelle GLB AMG, oltre a cofano e scudi paraurti specifici, il design della parte anteriore è specifico, con la grande griglia a barre verticali.



Nel nuovo suv GLB debuttano, a richiesta, i fari Multibeam LED, che consentono un adeguamento a gestione elettronica rapido e preciso delle luci di marcia alle condizioni del traffico presenti in modo da tenere sempre accesi gli abbaglianti. Altra interessante caratteristica high tech - che ha aiutato non poco durante la prova, sulle strade dell'Andalusia - è la presenza di serie del sistema MBUX (Mercedes-Benz User Experience) che rivoluziona l'esperienza tra guidatore e veicolo. Sono di serie anche i due display da 7 pollici touchscreen (strumentazione e multimediale) che a richiesta diventano da 10,25 pollici. E si ritrovano unicità già apprezzate in altri modelli della gamma compatta, come la navigazione con realtà aumentata 3D che sovrappone alla visione della telecamera anteriore segnali stradali e frecce 'dinamiche'.



Nel nuovo suv della Stella a Tre Punte convivono un'anima 'tradizionale' (quella estetica) ed una quasi fantascientifica.

Grazie alle sue telecamere e ai sensori radar GLB è infatti capece di 'vedere' fino a 500 metri davanti all'auto e, in alcune situazioni, di adottare una guida parzialmente automatizzata. Il sistema Distronic - messo alla prova sulle autostrade spagnole - modifica la velocità in prossimità di curve, incroci o rotatorie, ricorrendo anche ai dati cartografici. Promosse a pieni voti le qualità dinamiche di GLB, che nelle versioni 4Matic può contare sul sistema di regolazione Dynamic Select che consente di spaziare da un comportamento confortevole ad uno sportivo, ma anche ad un off-road di buon livello. Interessante la possibilità di ordinare l'assetto con regolazione adattiva che offre al guidatore la possibilità di scegliere personalmente il comportamento degli ammortizzatori. Provato nella variante 200 d 4Matic con il 2.0 a gasolio da 150 Cv (la motorizzazione 'centrale' per il mercato italiano) GLB conferma l'ottimo rapporto fra prestazioni e consumi: lo scatto 0-100 si realizza in 9,3 secondi e la velocità di punta in assenza di limiti è di 201 km/h, ma ciò che si apprezza maggiormente è la coppia di ben 320 Nm disponibili già a 1.400 giri, caratteristica che agevola nel traffico e anche nell'off-road. Il consumo omologato è di 5,2 litri per 100 km e le emissioni di CO2 si attestano a 136 g/km.