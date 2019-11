Dacia, debutta motore benzina 1.0 TCe 100 cv su suv Duster

Dacia rinnova la sua gamma di motori introducendo il benzina 1.0 TCe 100 su Duster. In vendita a partire da 12.200 euro sul livello Access, questo motore di nuova generazione, che sostituisce il modello 1.6 SCe 115, conferisce versatilità e dinamicità alla guida. Sviluppato dall'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, il TCe 100 - abbinato ad una trasmissione manuale a 5 rapporti - è un motore di nuova generazione che introduce miglioramenti significativi a livello di consumi e performance: Duster TCe 100 registra infatti una riduzione del 15% delle emissioni di CO2 e di consumo del carburante rispetto al SCe 115 che sostituisce, posizionandosi come primo motore benzina in gamma. Aggiungendosi al 1.3 TCe FAP da 130 e 150 cv (sia 4x2 sia 4x4) di recente introduzione, il nuovo 1.0 TCe 100 cv consolida il processo di rivoluzione della gamma Duster, la quale ora può vantare un'offerta benzina 100% turbo. Il motore Turbo 1.0 è in dotazione su tutti gli allestimenti, dall'Access fino alla Serie Speciale Techroad. A partire da inizio 2020 su questo motore TCe 100 sarà disponibile anche l'alimentazione GPL, che sostituirà l'attuale SCe 1.6.



Con una potenza di 100 cv (74 kW) e una coppia di 160 Nm, vanta un miglior rendimento energetico e una maggiore reattività grazie al turbo. Questo motore garantisce inoltre un piacere di guida ottimale grazie alla coppia superiore che si manifesta per un range di giri maggiore, fin dai bassi regimi per riprese più toniche.