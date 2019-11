Aston Martin DBS 'decolla' nella versione Concorde edition

Il reparto di personalizzazione 'Q' della Aston Martin ha realizzato una serie speciale della DBS Superleggera, denominata Concorde edition. Ispirata al celebre aereo supersonico di linea, la nuova limited della Casa di Gaydon sarà prodotta in soli 10 esemplari. La vettura è nata per celebrare i 100 anni della British Airways e il mezzo secolo dal primo volo del Concorde. Dopo la Vanquish S Red Arrows Edition, la Vantage Blades Edition e la V12 Vantage S Spitfire 80, questa variante della Superleggera è l'ultimo progetto in ordine di tempo del reparto Q di Aston Martin ispirato al mondo dell'aviazione. Equipaggiata con un motore 12 cilindri a V twin turbo di 5,2 litri, in grado di erogare 725 Cv di potenza massima e un picco di coppia di 900 Nm, la Concorde accelera da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi, tocca i 160 km/h in 6,4 secondi e può raggiungere una velocità di punta di 340 km/h.

Caratterizzata da una verniciatura bianca con dettagli nei colori della British Airways, questa mini serie è stata interamente prenotata dal concessionario di Bristol del brand d'Oltremanica che si occuperà delle vendite e devolverà una parte del ricavato in beneficienza, alla Air League Trust, un'associazione no-profit che offre borse di studio ai ragazzi disabili per imparare a volare e trovare lavoro in campo ingegneristico. Tra le particolarità di questa 'special' da segnalare il tetto in fibra di carbonio con disegno ispirato al famoso jet passeggeri, gli sfoghi d'aria dei passaruota anteriori in alluminio ricavato dal pieno con la sagoma dell'aereo, i colori della compagnia di bandiera sul baffo anteriore. Nell'abitacolo spicca sull'aletta parasole la scritta Mach 2.04 che ricorda la velocità dell'aeroplano supersonico, finiture specifiche e i paddle al volante del cambio in titanio, ricavato dai compressori del Concorde.