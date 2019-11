Lotus conferma produzione Evija, hypercar elettrica 2000 Cv

In occasione del debutto nell'importante mercato cinese, al Guangzhou Auto Show, dell'hypercar elettrica Evija, Lotus ha confermato che il nuovo modello ad altissime prestazioni (la potenza nominale è di 2.000 Cv) è passato alla fase iniziale di costruzione nel Regno Unito, in vista dell'avvio dell produzione in serie nel 2020.



Un video proiettato a Guangzhou e che mostra il prototipo di sviluppo numero 2 in azione ad alta velocità su un circuito privato, evidenzia quanto siano progrediti i lavori di definizione e messa a punto da quando Evija è stata presentata lo scorso luglio. Nei prossimi mesi diversi prototipi copriranno molte migliaia di miglia e molte centinaia di ore di valutazione di guida, anche su strade pubbliche.



Evija - la più potente auto stradale di produzione al mondo - è già stata sottoposta a test cinematici e di conformità e ha superato molteplici simulazioni dinamiche.



"I test sui prototipi ad alta velocità - ha dichiarato Gavan Kershaw, director of vehicle attributes, Lotus Cars - sono un momento fondamentale per Evija. Il nostro obiettivo è quello di assicurarci che questa nuova auto sia una vera Lotus in tutti i sensi, con prestazioni eccezionali che stabiliranno nuovi standard nel settore delle hypercar".



Lotus, che è stata fondata nel 1952 da Colin Chapman ed è diventata famosa anche per i numerosi successi in Formula 1, è stata acquistata nel maggio 2017 dalla cinese Geely ed è entra a far parte di questo Gruppo affiancando il marchio Volvo.