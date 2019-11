FCA, Dodge nella Top 10 dell'indagine di Consumer Reports

Grande performance in Usa del brand Dodge di FCA che grazie ai modelli Challenger e Grand Caravan è salito di 13 posizioni nel sondaggio Consumer Reports Reliability Study dell'autorevole magazine nordamericano entrando nella Top Ten. L'indagine che valuta un campione di 470mila auto e tiene conto non solo dell'affidabilità delle auto ma anche del livello di soddisfazione dei clienti ha collocato Dodge - unico marchio statunitense nella Top 10 - alle spalle di brand giapponesi e coreani che hanno ottenuto, com'è tradizione, 7 dei 10 punti. Lexus, Mazda e Toyota occuparono i primi tre posti in quell'ordine, seguiti da Porsche, Genesis, Hyundai e Subaru al settimo posto. Kia ha terminato al nono posto. Un altro marchio di FCA, quello della Chrysler, è salito di 7 posizioni arrivando al 19mo posto grazie alla sempre valida Chrysler 300.