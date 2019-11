Maybach GLS 600, suv lusso dove regna comfort e silenziosità

Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC amplia l'offerta del marchio Mercedes-Maybach, unendo il tipo di carrozzeria e la piattaforma tecnica di GLS con l'eleganza di una berlina top di gamma. Abitacolo spazioso, materiali raffinati e elevato livello di isolamento acustico fanno di questo suv un best in class dell'ambito premium. All'interno l'ambiente è confortevole ed accogliente grazie alle tendine avvolgibili parasole dei finestrini laterali posteriori: le sospensioni pneumatiche Airmatic di serie o l'assetto completamente attivo con E-Active Body Control, disponibile a richiesta, tengono a debita distanza le irregolarità del piano stradale. Per la prima volta è disponibile un programma di marcia Maybach, che rende il viaggio ancora più confortevole per chi siede nella parte posteriore. Anche salire e scendere dall'auto è comodissimo: quando si aprono le porte, l'auto si abbassa leggermente e sul lato di salita o di discesa fuoriesce, rapido e silenzioso, un predellino di accesso illuminato. Le pedane sono in alluminio anodizzato. Il motore V8 da quattro litri di cilindrata, 410 kW (558 CV) di potenza e 730 Nm di coppia è una variante sviluppata in esclusiva per Maybach e spinge il SUV con vigore e delicatezza. Il motore è abbinato al sistema EQ Boost a 48 volt. Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC debutterà sul mercato nella seconda metà del 2020.

I cerchi da 22 o 23 pollici sono stati progettati in esclusiva per il modello e riprendono, nel formato da 23 pollici, il motivo gessato. L'identità Mercedes-Maybach è sottolineata dalle mascherine dei terminali di scarico, che sono tagliate al centro da un listello trasversale, e dal logo del marchio posizionato in diversi punti dell'auto, tra cui il secondo montante posteriore. Una particolarità unica del modello Maybach è la verniciatura bicolore, disponibile in otto eleganti combinazioni cromatiche.



Mercedes-Maybach GLS cattura lo sguardo anche con i predellini di accesso estraibili elettricamente, con cui si sale e si scende dai sedili rialzati in modo comodo e sicuro. Gli equipaggiamenti di Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC sono lussuosi già nella versione di serie. I due sedili posteriori esterni a regolazione elettrica si trasformano in sedili per il riposo. I rivestimenti di serie dei sedili e della plancia portastrumenti sono in raffinata pelle nappa e possono essere arricchiti a richiesta con una serie di cuscini e di rivestimenti aggiuntivi in pelle. Non vanno ordinati a parte nemmeno il tetto scorrevole panoramico a comando elettrico, che dispone di una tendina oscurante, e i sedili climatizzati con funzione di massaggio. Con il tablet per il vano posteriore MBUX, installato di serie nella consolle centrale o nel bracciolo tra i sedili posteriori, anche chi siede dietro può utilizzare in modo intuitivo le funzioni per il comfort e di intrattenimento. Per il collegamento dei terminali digitali dei passeggeri sono supportati tutti i comuni standard.