Opel Corsa, ecco sesta generazione: più leggera, anche elettrica

Ha vinto il premio come auto aziendale dell'anno nella categoria delle piccole, è tra le finaliste di Autobest 2020 e in 37 anni di onorata 'carriera' è riuscita a spopolare raggiungendo quota 13,6 milioni di unità vendute, di cui oltre 1,6 solo in Italia. Quando parliamo del marchio Opel - che dal 2017 gravita in orbita PSA - non si può fare a meno di pensare a lei, l'utilitaria più venduta del marchio del fulmine, la Corsa.



Giunta alla sesta generazione, è la prima auto del brand di Russelsheim prodotta sotto l'egida del gruppo francese, e sviluppata sulla stessa piattaforma (la CMP, Common Modular Platform) di Peugeot 208 e DS 3 Crossback. E proprio come le 'cugine' francesi ha una gamma che spazia dai motori termici all'elettrico (che arriverà la prossima primavera).



Nuova Opel Corsa (che lo scorso weekend è stata protagonista di un porte aperte presso i concessionari del marchio) è disponibile sul mercato nella sola versione a cinque porte ad un prezzo di partenza di 15.500 fino ad arrivare ai 33mila euro, anche se fino al 31 dicembre è prevista una promozione con un bonus di 3mila euro in caso di rottamazione o permuta di un usato (è proposta con Scelta Opel da 126, 138 oppure 153 euro al mese: benzina, diesel o 100% elettrica, con un anticipo iniziale di 3.500 euro).



Alleggerita al punto da arrivare a pesare meno di mille chili, nella versione base, è equipaggiata con il motore 1.2 a tre cilindri a benzina (declinato in tre potenze: 75, 101 e 131 cv), oppure nella versione turbodiesel, con un 1.5 da 102 cavalli e cambio manuale a sei marce o automatico con otto rapporti. La Corsa-e è spinta invece da un motore elettrico da 136 cv alimentato da batterie poste sotto il pianale (secondo la casa con un'autonomia di 330 km).



La gamma italiana prevede tre livelli: si parte dalla Editon per poi arrivare alla Elegance, più raffinata grazie ai dettagli cromati e alle luci ambiente a Led anteriori e posteriori, e la GS Line (allo stesso prezzo della Elegance), dal carattere più sportivo grazie al terminale di scarico cromato, le cornici dei finestrini nero lucido, soffitto nero e sedili sportivi con cuciture rosse nonché pedaliera in alluminio. Tra le chicche a disposizione opzionalmente i fari IntelliLux a matrice di Led, esclusiva per questa categoria di vetture. Il sistema multimediale con schermo a sfioramento di 10" include anche il navigatore, oltre alle funzioni Apple CarPlay e Android Auto presenti anche nella versione più piccola. Per le versioni Elegance e GS Line completa la dotazione il cruscotto digitale con schermo da 7''.



I sistemi di assistenza vanno dal riconoscimento dei segnali stradali al rilevatore di stanchezza, dalla frenata automatica d'emergenza con riconoscimento dei pedoni al mantenimento in corsia. Disponibili anche il sistema anti-tamponamento e investimento più evoluto (fra l'altro, riconosce anche i ciclisti oltre ai pedoni ed è attivo anche al buio) abbinato al cruise control adattativo.