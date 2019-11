Mazda CX-5 MY 2020 svelata al Los Angeles Auto Show

Svelata al Salone di Los Angeles la Mazda CX-5 MY2020. Esternamente si caratterizza per i nuovi badge identificativi del modello, che riprendono quelli già adottati sulla CX-30 e sulla Mazda3. Internamente, invece, troviamo ora un display da 8" per il sistema infotainment Mazda Connect e una nuova illuminazione a LED per l'abitacolo; la dotazione di serie delle versioni alto di gamma si arricchisce, inoltre dell'head -up display, del cruise control adattivo con mantenimento della distanza di sicurezza e dei comandi del cambio al volante per le versioni con trasmissione automatica.

Da un punto di vista tecnico, la trazione integrale i-Activ AWD viene corredata della funzione Off Road Mode che provvede a frenare le ruote che slittano durante la marcia in fuoristrada o in presenza di fondi sdrucciolevoli, trasmettendo tutta la coppia motrice alle ruote che hanno maggiore aderenza.

Aggiornamenti anche in termini di sicurezza attiva grazie al sistema di frenata di emergenza in città ora corredato della funzione Night Vision per il riconoscimento dei pedoni durante la guida notturna. Inalterati i motori: come sul modello attuale, troviamo i propulsori diesel 2.2L Skyactiv-D da 150 CV e 184 CV e le due unità benzina Skyactiv-G 2.5L 194 CV e 2.0L da 165 CV. In particolare su quest'ultima, nella sola versione con trasmissione manuale, è stato ora adottato il sistema di disattivazione cilindri per migliorarne l'efficienza. La Mazda CX-5 MY 2020 arriverà nelle concessionarie italiane dalla primavera del 2020 con un listino che partirà da 32.350 Euro.