JLR, premiere italiana di Defender con 4 Brand Ambassador

Dopo il debutto a Francoforte, nuova Defender è stata la protagonista di una preview che si è tenuta presso la Jaguar Land Rover Training Academy, a Bologna.



Il modello iconico del marchio britannico, disegnato oltre settant'anni fa, viene reinventato per il ventunesimo secolo, ma resta fedele al proprio DNA.



Impossibile da 'catalogare', allora come adesso, nuova Defender celebra l'unicità e la voglia di libertà che spinge ad andare sempre oltre i propri limiti: questi i valori in cui si identificano i Defenders, i quattro Brand Ambassador italiani della nuova Defender che interpretano quattro diverse "anime" dell'auto. Si tratta di Danilo Callegari (Explorer), Franck Reporter (Adventure), Filippo Bassoli (Urban) e Gerardo Cavaliere (Country).



Quattro personalità diverse che sono state in grado di fare la differenza nel proprio ambito professionale e che insieme formano il Team Defender: unici perché diversi da tutti. I quattro Ambassador italiani, protagonisti del Team Defender saranno coinvolti in progetti attraverso cui poter esprimere la loro connessione con le diverse anime della vettura da loro interpretate.



Potranno così esprimere, attraverso la loro visione, sfaccettature diverse di questa vettura iconica.



La nuova Defender 110, è già ordinabile dal 10 settembre scorso, in versione 5+2 con 4 Accessory Pack distinti (Explorer, Adventure, Country e Urban), raggruppando kit selezionati che rispecchiano i diversi stili della Defender, per la vita in campagna, in città, per l'avventura outdoor e l'esplorazione. Le prime consegne nelle concessionarie sono previste entro aprile 2020. Inoltre, entro la fine del 2020, verrà affiancata da una più piccola Defender 90.