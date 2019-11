Pininfarina annuncia l'elettrica Pura Vision

Automobili Pininfarina ha presentato al Salone di Los Angeles la concept car elettrica Pura Vision: costruita sulla base dell'hypercar Battista, è un nuovo passo nell'evoluzione del design e della filosofia progettuale dello storico marchio. La versione in scala 1:1, ha detto il responsabile del design Luca Borgogno, è previsto per il 2020 in Nord America Durante un briefing privato a Los Angeles in vista del Los Angeles Auto Show, infatti, il CEO Michael Perschke, ha chiarito di voler far seguire al lancio della Battista puramente elettrica, con una serie di importanti investimenti e iniziative. "Stiamo inventando nuovi mercati e nuove esperienze per i clienti" ha detto, sottolinendo l'impegno a produrre in Italia i veicoli puramente elettrici del machio. Perschke ha anche precisato che Pininfarina sfiderà i marchi di auto di lusso leader a livello mondiale attraverso la futura acquisizione di un impianto di produzione in Italia l'anno prossimo. Assieme alla esistente partnership con Pininfarina S.p.A., sarà così garantito che ogni Battista sia realizzato rigorosamente a mano.