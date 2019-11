Jeep lancia in Cina variante Phev della Commander

Dopo aver presentato la Compass plug-in, il gruppo FCA prosegue nell'elettrificazione dei propri modelli del brand Jeep. In Cina ha svelato la versione Phev della Jeep Commander. La variante a tre motori della maxi-suv dalle Sette feritoie è equipaggiata con un pacco batterie agli ioni di litio, sistemato sotto il pavimento, in grado di assicurare ben 70 km di autonomia in marcia elettrica pura, modalità in cui può raggiungere i 125 km/h di velocità massima.



Abbina un benzina turbo di due litri a due unità elettriche.



Omologata per cinque persone, segna l'ingresso del marchio all'interno del crescente mercato della Grande Muraglia di veicoli alimentati a energie alternative. Sviluppato in collaborazione con gli ingegneri di FCA China e di GAC-FCA (la joint venture di FCA nel Paese asiatico), il modello è stato testato su strade locali per circa 4,9 milioni di chilometri, attraversando situazioni estremamente diverse, dal grande freddo di Heihe nella provincia di Heilongjiang al clima estremamente caldo e umido di Sanya nell'Hainan, dalle altitudini del Tibet alle strade trafficate di Shanghai e Changsha. I sistemi di connettività di bordo sono stati sottoposti a 20.000 ore di test.



L'assemblaggio del Commander Phev è iniziata nel secondo semestre del 2019 nello stabilimento GAC-FCA di Changsha, l'unico destinato a tale produzione nel mondo. Il cuore della tecnologia della nuova proposta è l'innovativa trasmissione elettrica variabile conosciuta come SiEVT, grazie alla quale i due motori elettrici sono entrambi in grado di fornire la spinta alle ruote motrici, grazie alla presenza di una frizione unidirezionale che permette anche al generatore di erogare coppia alle ruote motrici, a seconda delle condizioni di guida.



"Il risultato - anticipano da FCA - è una maggiore efficienza e un'esperienza di guida fluida, sia in modalità elettrica che ibrida. Per la prima volta su un veicolo FCA sono disponibili quattro modalità di guida E-drive: Hybrid, Electric, Sport ed E-Save, selezionabili attraverso un pulsante posizionato sulla consolle centrale". Quest'ultima permette di risparmiare la carica della batteria, per utilizzarla in un secondo momento.



La Commander Phev è dotata di servizi di connettività di ultima generazione, wi-fi 4G compreso. "E' il primo veicolo Jeep - sottolineano dal gruppo - che offre dotazioni e servizi di connettività in Cina. Sfruttando le risorse della popolare piattaforma social media cinese WeChat, offre ai proprietari un modo comodo e sicuro per interagire con il veicolo dal cellulare. Utilizzando un account ufficiale WeChat sui loro telefoni, i proprietari hanno la possibilità di bloccare e sbloccare le porte, attivare clacson e fari, ricevere notifiche in tempo reale tramite messaggio dal sistema antifurto del veicolo in caso di intrusione, verificare la posizione del veicolo; in caso di furto questo servizio può essere utilizzato per recuperare il veicolo e limitare eventuali danni. Infine, controllare le condizioni della batteria, il livello di carica e il tempo rimanente alla ricarica completa".