DS 7 Crossback E-TENSE, 3 motori e 300 cv per suv premium

Con un'autonomia a zero emissioni fino a 58 km nel ciclo WLTP, emissioni di 30 grammi di CO2 al chilometro e consumi che si attestano a 1,3 litri di benzina su km, in più 300 cv e 4 ruote motrici, DS 7 Crossback E-TENSE si appresta a diventare un punto di riferimento nella categoria dei C-Suv a doppia alimentazione. Con i suoi tre motori, un blocco benzina turbocompresso e due motori elettrici, per una potenza combinata di 300 cavalli, DS 7 Crossback E-TENSE 4x4 riporta l'auto a livelli di riferimento per tecnologia e raffinatezza. Il motore PureTech da 200 cavalli è abbinato a due motori elettrici da 110 cavalli nella parte anteriore e 112 cv nella parte posteriore. Il tutto è completato da un cambio automatico a otto rapporti, per una potenza combinata di 300 cavalli e una coppia di 520 Nm ripartiti da una trasmissione a 4 ruote motrici. Lo 0 - 100 km/h è coperto in 5,9 secondi, i 1.000 metri con partenza da fermo si raggiungono in 25,9 secondi.



Il conducente può scegliere diverse modalità di guida, per utilizzare a pieno la coppia o per viaggiare in modalità 'emissioni zero', che permette di percorrere fino a 58 chilometri (WLTP) in modalità elettrica grazie alla batteria da 13,2 kWh. In questa modalità DS 7 Crossback E-TENSE 4x4 può raggiungere la velocità di 135 km/h. Vengono anche proposte le modalità 'ibrido', 'sport' e '4 ruote motrici'.



L'ibrido ricaricabile DS 7 Crossback E-TENSE 4x4 permette di ricaricare la batteria da 0 a 100% su una specifica wallbox da 32A in due ore. La batteria si ricarica anche durante la guida, grazie a un sistema evoluto di rigenerazione dell'energia, che ha permesso a DS di conquistare diversi titoli in Formula E.



Grazie al posizionamento di motori e batteria, DS 7 Crossback E-TENSE 4x4 può offrire un'abitabilità identica agli altri modelli della gamma. Lo stile carismatico e la raffinatezza tipiche di DS Automobiles si ritrovano anche nella scelta unica dei materiali, come l'Alcantara, la pelle goffrata o la nappa, e i segni identitari forti come le cuciture 'Point Perle' e la lavorazione 'Guilloché Clous de Paris'.



A livello tecnologico, il C-Suv premium propone il DS Connected Pilot, guida autonoma di livello 2, DS Active Scan Suspension, l'ammortizzamento pilotato, DS Park Pilot, che parcheggia l'auto autonomamente (disponibile dal secondo semestre 2020), o DS Safety, che riunisce tutti gli elementi di sicurezza necessari alla guida odierna.