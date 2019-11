Ford, cresce attesa per suv elettrico: si chiamerà Mach-E

Cresce l'attesa per il suv elettrico che Ford presenterà la prossima settimana a Los Angeles. Al momento si conosce solo il nome di questo sport utility a zero emissioni che si chiamerà Mustang Mach-E.



La Mustang Mach-E, farà il suo debutto il prossimo lunedì, 18 novembre, durante un evento dedicato negli States, che verrà trasmesso in streaming su YouTube, Facebook e Twitter. Ospite speciale, l'attore Idris Elba, che accompagnerà l'ultima arrivata della famiglia Mustang nella sua prima apparizione internazionale. In arrivo, in Italia, entro la fine del 2020, la Mustang Mach-E sarà pre-ordinabile online, nel corso del prossimo anno.