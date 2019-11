Audi prepara debutto e-Tron Sportback e RS Q8 a Los Angeles

Con una importante presenza al Los Angeles Auto Show 2019, Audi ribadisce la sua offensiva nell'ambito della elettrificazione, sia con l'aggiornamento dei motori tradizionali, sia con nuovi modelli alimentati esclusivamente da batteria.

Lo fa con il debutto della versione di serie di e-Tron Sportback, il suv coupé a zero emissioni che segue al suv e-Tron e che abbina l'eleganza di una Granturismo con le performance e la sostenibilità di un'auto 100% elettrica. Audi e-Tron Sportback può contare sugli innovativi fari Digital Matrix, che sono una novità assoluta e permettono d'illuminare la strada con una precisione senza precedenti grazie alla presenza nei proiettori di un milione di microspecchi.

Il nuovo suv coupé elettrico condivide il powertrain con Audi e-Tron e sarà anch'esso costruito nello stabilimento carbon neutral di Bruxelles. Il reveal in prima mondiale di Audi e-Tron Sportback è programmato per la vigilia del Los Angeles Auto Show, a partire dalle ore 18 del 19 novembre (le 03 del mattino del 20 novembre in Europa) e potrà essere seguito, anche in differita, attraverso i social media Audi e Audi MediaTV.

Arriva invece dai super-specialisti di Audi Sport GmbH la seconda anteprima mondiale dei Quattro Anelli a Los Angeles. E' il suv RS Q8, top di gamma della famiglia Q che coniuga, - grazie al V8 biturbo con tecnologia mild-hybrid (MHEV) - performance straordinarie con un'elevata efficienza.

Cuore del sistema MHEV, che funziona con una rete di bordo principale a 48 Volt, è un alternatore-starter azionato a cinghia e collegato all'albero motore. Grazie a questa soluzione possono essere recuperati fino a 12kW di potenza nelle fasi di frenata e decelerazione, accumulando così l'energia ottenuta nella batteria agli ioni di litio.

In funzione dello stile di guida e del programma selezionato mediante il sistema di controllo della dinamica di marcia Audi Drive Select, e quando il conducente di RS Q8 rilascia il pedale dell'acceleratore in un range di velocità compreso tra 55 e 160 km/h, la vettura è in grado di recuperare energia o viaggiare per inerzia, anche a motore spento, per un massimo 40 secondi.