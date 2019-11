Tazzari 4 Opensky, vetturetta elettrica per le vacanze

Con poche semplici operazioni, grazie a un pratico hardtop, la nuova Tazzari Zero 4 Opensky permette di viaggiane 'en plein air'. Equipaggiata con un motore elettrico, nasce come vetturetta ideale per le località di villeggiatura estive. Tra le idee originali che propone c'è un sistema di sostituzione rapida delle batterie di bordo.



Omologato come Quadriciclo L7e 4 posti, è lunga 3.135 mm, larga 1.500 mm e alta 1.600 mm. Trazione anteriore, sistema frenante a disco, cerchio da 14 o 15 pollici, la Zero 4 Opensky nasce intorno a un telaio in alluminio e monta un motore da 6 kW (8 Cv), con picco massimo di 10 kW (13,4 Cv). Può raggiungere una velocità massima di 60 km/h.



Presentato all'EICMA di Milano, già ordinabile, in consegna dalla primavera del 2020, il nuovo modello è disponibile anche in una versione tender completamente priva di tetto e roll bar e di portiere che è utilizzabile solo su strade private. Quella 'stradale' viene proposta con due tagli di batterie, a partire da 14.500 euro. Nella configurazione 'base' monta accumulatori agli ioni di litio da 5 kWh. In quella top di gamma, con un sovrapprezzo di 1.800 euro prevede pile da 9 kWh che, a un'andatura costante di 50 km/h, garantiscono un'autonomia massima di 140 km per ciclo di ricarica.



"Zero 4 Opensky - spiegano dalla Casa imolese - apre un nuovo capitolo della storia del marchio Tazzari EV, ha un'anima diversa rispetto alle Zero sviluppate e prodotte sino ad oggi, sarà innanzitutto la prima a 4 posti, più alta per sfidare ogni terreno, aperta ma dotata di soft e hard top e spazio quasi infinito di personalizzazioni colore anche grazie al nuovo face color".