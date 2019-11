Al via le Eco Weeks per scoprire tutta la gamma green Kia

Grazie alla strategia che da sempre vede l'impegno dell'azienda con tutte le sue strutture di ricerca nell'anticipare norme ambientali ed esigenze della clientela, Kia è oggi in grado di offrire una gamma tra più articolate e funzionali per rispondere alle richieste, attuali e future, in tema di rispetto ambientale e riduzione delle emissioni.

Modelli che spaziano dal Gpl al 100% elettrico, passando per modelli e versioni che sfruttano le differenti declinazioni della elettrificazione - Mild Hybrid, Hybrid e Hybrid Plug-In - in combinazione con motori benzina e a gasolio a loro volta ottimizzati per garantire il massimo rendimento energetico.

Il recentissimo lancio commerciale del restyling della gamma Niro è stato l'occasione per Kia Motors Company Italy di presentare nel dettaglio l'intera offerta di veicoli con alimentazioni alternative e delle soluzioni che sono a disposizione per rispondere alle richieste Ue, delle norme nazionali e anche delle ordinanze locali. Kia è infatti in grado oggi di offrire ai propri clienti almeno una soluzione Eco friendly per ogni segmento della propria gamma, spaziando dal più popolare segmento A a quello dei suv di maggiori dimensioni. E' il caso - come ha sottolineato ad ANSA Giuseppe Bitti, amministratore delegato di Kia Motors Company Italy - della city car Picanto Gpl fino all'ultimo arrivato nella famiglia dei suv Sportage che, a fianco dell'apprezzata variante diesel mild hybrid, è acquistabile in versione Gpl.

Affiancando i già noti modelli bi-fuel come Picanto, Ceed, Rio e Stonic, il nuovo Sportage è frutto della collaborazione con BRC-MTM e la società olandese Prius AutoGasSystem, nuovo Kia Sportage Eco-Gpl è equipaggiato con un impianto a doppia alimentazione sul collaudato motore 1.6 GDi Euro 6d-Temp EVAP che nella variante bi-fuel eroga 127 Cv e garantisce un'autonomia di circa 1200 chilometri (sommando la capacità di entrambi i serbatoi) con emissioni di 151 g/km di CO2 nel combinato NEDC.

Ma non è tutto: nell'ottica di mantenere la proverbiale affidabilità Kia testimoniata dai 7 anni di garanzia, Sportage Eco-Gpl è dotato di tecnologia Valve Care che, grazie all'immissione di uno speciale additivo contenuto in un apposito serbatoio, protegge le valvole dall'usura nel corso del tempo. Per mantenere un alto livello di competitività il differenziale di prezzo delle versioni ECO-GPL di Sportage sarà di soli 2.000 euro rispetto alle corrispettive versioni benzina 2WD.

In arrivo anche importanti novità sul fronte della mobilità elettrificato ed elettrica, a cominciare dalla nuova generazione del crossover Niro, che arriva nelle concessionarie nelle versioni 2020 migliorate nel design, negli equipaggiamenti e nell'abitacolo.

''In un momento di grande discussione dei temi ambientali e di ricerca continua di soluzioni di mobilità alternativa - ha precisato Bitti - Niro rappresenta per Kia quella tipologia di veicolo capace. Kia è un brand molto attivo nella ricerca di alimentazioni alternative - spiega Bitti - Basti pensare al corso del 2019 e alla presentazione di veicoli elettrici come e-Soul ed e-Niro che lanceremo commercialmente nel 2020. Niro, forte della sua tecnologia ibrida e plug in, è in grado di offrire al consumatore una proposta concreta capace di coniugare prestazioni, sostenibilità e rispetto delle più stringenti norme in tema di inquinamento''.

Il 2020 di Kia vedrà protagoniste due ambasciatrici per eccellenza della elettrificazione, cioè e-Soul ed e-Niro. Arriveranno nei primi mesi del prossimo anno, con una aspettativa particolare per e-Niro - recentemente valutata in Gran Bretagna come migliore auto elettrica negli Business Car Awards - e che beneficierà degli aggiornamenti già presentati per Niro.

Per aiutare gli automobilisti italiani ad orientarsi nel dedalo delle norme, dei provvedimenti locali e delle opportunità predisposte per chi opera scelte ecologiche, Kia Motors Company Italy ha predisposto una iniziativa dedicata al proprio mondo elettrico, alla gamma Gol e soprattutto alle nuove Niro Hybrid e Plug in. Modelli che nel mese di novembre saranno protagonisti delle 'Eco Weeks' che la rete dei concessionari Kia dedica a tutte le forme di mobilità alternativa.

Nel presentare l'iniziativa Giuseppe Mazzaramarketing communication & PR director di Kia Italia ha detto ''desideriamo fare in modo che il cliente che apprezza la qualità e il design del nostro brand, possa trovare la soluzione tecnologica più consona alle proprie esigenze. Per questo motivo la nostra rete con più di 160 punti vendita in tutta Italia, sarà disponibile nei prossimi tre weekend di novembre, a mostrare, spiegare e provare tutte le nostre soluzioni eco-compatibili: dal Gpl alle varie configurazioni di ibrido alle vetture elettriche che a brevissimo arriveranno anche sul nostro mercato. Perché, come diciamo nella nostra campagna di marketing, Kia riduce le emissioni non la scelta''.