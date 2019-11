Bentley Flying Spur, ammiraglia con prestazioni da supercar

L'introduzione sul mercato Italiano della nuova Flying Spur segna l'ultimo appuntamento di Bentley per l'anno 2019 in cui la Casa di Crewe ha festeggiato il centenario della fondazione. Massima espressione del concetto tutto britannico di berlina Grand Tourer, Flying Spur è capace di fondere l'eleganza ed il confort di una limousine con l'agilità e le prestazione di una berlina sportiva. Il nuovo modello porta al debutto un'avanzata struttura in alluminio e materiali compositi assieme a soluzioni - come lo sterzo elettronico che agisce sulle 4 ruote e il sistema Active All Wheel Drive and Dynamic Ride - che vanno ad aggiungersi alla trazione integrale attiva e garantiscono un comportamento su strada impareggiabile nella confortevolezza (un vero salotto su ruote) e nelle prestazioni. Cuore della nuova Flying Spur è una versione aggiornata del raffinato 12 cilindri 6.0 turbo - 635 Cv e 900 Nm di coppia massima - già presente nell'offerta Bentley, abbinato ad un avanzato cambio automatico 8 rapporti a doppia frizione. Flying Spur può così garantire prestazioni da vera supercar, facendo segnare un tempo di 3,7 secondi nello scatto 0-100 km/h ed una velocità di punta (dove consentito) pari a ben 333 km/h.



''Nuova Flying Spur è una vettura sorprendente - commenta Ado Fassina dealer principal Bentley Milano - un'auto che trasforma la berlina in concetto Grand Tourer, con prestazioni dinamiche assolutamente impareggiabili, grazie al nuovo telaio ed al sistema di trazione a quattro ruote sterzanti e motrici. Questo nuovo modello, come l'attesa Bentayga PHEV ed i nuovi propulsori V8 caratterizzeranno il 2020 di Bentley Milano e Bentley Padova.



La nuova Bentayga Hybrid Plug-In sta incuriosendo la nostra clientela ed a breve le prime vetture dimostrative saranno a disposizione per le prove. Ci attendiamo molto da questo modello e lo stesso dicasi dai propulsori V8 per Continental GT e GTC, che si aggiungono alla gamma attuale. Queste novità - conclude Ado Fassina - con il crescente appeal di Bentley grazie al nuovo corso tecnico e di design, ci consentirà di affrontare il 2020 con grande fiducia e stimare una crescita di Bentley in Italia del 30% augurandoci di chiudere il prossimo anno con un numero a tre cifre''. Flying Spur è caratterizzata da un nuovo stemma con la B alata - appositamente pensato per il nuovo secolo che 'emerge' da uno stemma Bentley contemporaneo a sottolineare la preziosità e l'esclusività di questo modello. Con un interasse allungato di 130 mm, la nuova ammiraglia di Crewe offre un abitacolo spazioso e confortevole per un lusso senza pari. Oltre alle numerose opzioni per le finiture in radica sono disponibili i nuovi sedili in pelle Bentley dal design con scanalature e l'esclusiva trapuntatura a rombi Mulliner Driving per i sedili, più una novità assoluta nel settore automobilistico: gli inserti delle portiere in pelle con trapuntatura a rombi tridimensionale. La nuova Flyng Spur sarà ordinabile dalla prossimasettimana - configurata secondo le specifiche esigenze del cliente - con un listino che in Italia parte da 223.888 euro.