Kia Futuron, suv coupé EV svelato a sorpresa a Shanghai

Kia ha presentato a Shanghai, in occasione del China International Import Expo, l'inedito concept Futuron che anticipa l'aspetto e l'architettura di una futura gamma di suv 100% elettrici. Per Futuron la Casa coreana del Gruppo Hyundai ha scelto un design avveniristico, perfettamente coerente con il nome e caratterizzato - come si legge in una nota dell'azienda - da ''una forma pura, liscia, priva di ornamenti''.

Lungo 4,85 metri ma alto solo 1,55 metri, Kia Futuron evidenzia non solo una forma da suv-coupé - che potrebbe collocare un possibile modello di produzione in diretta concorrenza con diversi modelli premium - ma anche una diversa declinazione della mascherina a 'naso di tigre', segnale questo di una possibile evoluzione della brand identity delle future Kia. Inedita anche la soluzione del sistema di illuminazione Star Cloud, con una vera e propria 'galassia' di fonti di luce che alternano i fari anabbaglianti, quelli abbaglianti, le luci diurne e gli indicatori di direzione. La stessa Casa coreana ribadisce che questo originale look del frontale - e che è a sua volta una evoluzione di quello del concept Imagine by Kia presentato al Salone di Ginevra 2019 - potrebbe presto apparire in tutta la sua gamma.

L'abitacolo del suv-coupé Futuron (a cui si accede attraverso due sole porte) sono decisamente futuristici, e combinano un layout minimalista con soluzioni su misura per godere dei vantaggi di una guida autonoma avanzate durante gli spostamenti urbani. Davvero poche le informazioni tecniche fornite in occasione del reveal a Shanghai, anche se l'azienda ha specificato nella sua nota che Futuron è spinto da quattro motori elettrici, uno per ruota, alimentati da un pacco batterie installato sotto al pavimento per non compromettere l'abitabilità e offrire tutti i vantaggi di un baricentro basso.