Jeep Compass celebra i 122 anni della Juventus

Jeep ha dedicato una vettura a tiratura limitata per festeggiare i 122 anni della Juventus. Si tratta della Compass, prodotta appunto in 122 esemplari basati sull'allestimento Limited, il top di gamma in termini di eleganza, contenuti ed equipaggiamenti tecnologici di serie. La vettura è disponibile con livrea bianca a contrasto con il tetto nero "Gloss Black" e tra i contenuti di serie spiccano i cerchi in lega da 18", vetri oscurati, sedili posteriori reclinabili in modo frazionato, climatizzatore automatico bi-zona, quadro strumenti a colori TFT da 7", sistema di infotainment UconnectTM 8.4 NAV, Apple CarPlay, che consente agli utenti iPhone di accedere ad Apple Maps, Messaggi, telefono e Apple Music tramite i comandi vocali di Siri, e Android AutoTM per un accesso facile e sicuro ad applicazioni come Google MapsTM e a Google Play MusicTM. Acquistabile da novembre presso gli showroom Jeep in Italia, la Compass 122 sarà disponibile con le motorizzazioni diesel 1.6 Multijet da 120 CV e 2.0 Multijet da 140 CV con cambio automatico e trazione integrale.



I clienti che sceglieranno l'esclusiva serie limitata potranno vivere emozionanti esperienze targate Juventus. Sono previsti infatti 2 biglietti per assistere ad un partita all'Allianz Stadium di Torino e un esclusivo walkabout dello stadio nel giorno della partita (comprendente visita degli spogliatoi, sala stampa, possibilità di assistere al 'warm up' direttamente da bordo campo e meet&greet con i giocatori a fine partita), una maglia gara ufficiale autografata e un concorso che metterà in palio una match experience completa. Il fortunato vincitore, estratto tra i 122 partecipanti al concorso, potrà viaggiare con la squadra per assistere ad una partita in trasferta.