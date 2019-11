A Milano, mobilità sostenibile e smart city con Peugeot

Lo sviluppo della trazione elettrica per auto e mezzi commerciali è uno dei punti fermi dell'Unione Europea per raggiungere i traguardi legati alla mobilità sostenibile. La diffusione di tale tecnologia può avvenire solo attraverso la collaborazione tra Case automobilistiche, istituzioni pubbliche, aziende private e clienti. Groupe PSA Italia è pronta ad offrire il proprio contributo e a confrontarsi con chi ha lo stesso obiettivo, anche nell'ottica delle smart city del futuro. Di questo e di altri aspetti legati alla diffusione della propulsione elettrica e, più in generale, della mobilità sostenibile si è parlato questa sera a due passi dalla Madonnina. Allo Swiss Corner di via Palestro, trasformato in Casa Peugeot per due settimane, in concomitanza con il lancio commerciale della nuova Peugeot e-208 full electric, sono stati affrontati questi e altri temi connessi, in un incontro-dibattito dal titolo 'Mobilità sostenibile e smart city'. Sotto i riflettori oltre alla e-208, in consegna da gennaio, anche il marchio Free2Move di Groupe PSA che, all'interno della multinazionale transalpina, ha il ruolo di sviluppare e integrare servizi legati alla mobilità a zero emissioni, come sottolineato da Andrea Valente, general manager del brand per l'Italia. "Da sempre Milano è un laboratorio che riesce ad anticipare le tendenze, superando barriere culturali e sfidando le convenzioni - ha sottolineato nell'occasione Andrea Valente -, ora l'obiettivo è migliorare la qualità della mobilità, che si deve confrontare con lo sviluppo verticale dei suoi edifici. Lo skyline della città e la sua costante evoluzione, sono una testimonianza di quanto velocemente si stia trasformando di riflesso il trasporto individuale".



Nel corso della serata si è parlato della nuova frontiera del car sharing, realizzato con la condivisione di vetture 100% elettriche in grado di essere gestite in una logica di mobilità senza interruzioni. Questo tramite servizi dedicati che Free2Move ha sviluppato e testato con successo in un network europeo che comprende le 110.000 stazioni di ricarica inserite nell'app Charging pass. "Una fruibilità - sottolineano dalla Filiale - sintetizzata dalla libertà di muoversi in città per i prossimi 5 minuti oppure pianificare 5 anni di mobilità, grazie alle formule di Free2Move Lease che semplificano la gestione di un veicolo, a noleggio oppure in leasing, tanto per le aziende quanto per i privati. Un vero e proprio manifesto della nuova mobilità, in linea con l'evoluzione dei consumi nell'era dell'accesso".



All'incontro milanese, la presenza del Comune di Milano e dell'azienda dei trasporti municipale (ATM) ha aggiunto l'opportunità di un confronto tra protagonisti della mobilità, con accenni e anticipazioni sulle future Olimpiadi Invernali del 2026. E' stato affrontato il tema dei bus a impatto zero e si è parlato anche del nuovo mezzo ATM Full Electric.