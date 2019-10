La Juventus femminile sale alla guida di Jeep

Le calciatrici della squadra femminile di serie A della Juventus Women hanno passato una giornata al 'proving ground' del gruppo FCA di Balocco per guidare la gamma di modelli della Jeep, marchio che per il 20% delle sue vendite conta su una clientela femminile.



Nel corso della evento, trascorso all'insegna dell'avventura in 4x4, le giocatrici bianconere hanno avuto l'opportunità di testare su strada e in fuoristrada la Renegade, la Compass, il Cherokee, il Grand Cherokee e il Wrangler, comprese le potenti versioni Trackhawk e SRT.



Per l'allenatrice Rita Guarino e le sue atlete, che dall'esordio nel Campionato di serie A nel 2017 hanno già conquistato due scudetti, una Coppa Italia e che lo scorso fine settimana hanno vinto la Supercoppa Italiana, la giornata è trascorsa veloce all'insegna del divertimento.



A conferma di come i valori del marchio si sposino con l'universo femminile, da ricordare la recente decisione della Casa delle Sette feritoie di essere partner della prossima edizione della serie televisiva Donnavventura con la nuova Wrangler.