Al via le consegne in Italia della nuova BMW X6

Più aggressiva nello stile, più hi-tech della dotazione, la nuova BMW X6 è in consegna nelle concessionarie italiane con una gamma che al lancio prevede quattro motori e tre allestimenti, per un totale di otto proposte. In listino a partire dagli 80.700 euro della turbodiesel xDrive 30d da 265 Cv in allestimento Business (si può ordinare anche nelle varianti XLine e M Sport), il Suv coupé bavarese viene proposto con motore a gasolio anche nel modello M50d da 400 Cv (105.300 euro). Per le benzina si può scegliere tra la xDrive40i da 340 Cv (dagli 83.200 euro della Business) e la top di gamma M50i da 530 Cv (107.300 euro).



Caratterizzata da un linguaggio stilistico evoluto, la terza generazione della BMW X6 ha guadagna 26 millimetri in lunghezza rispetto al modello precedente (4.935 mm), 15 mm in larghezza (2.004 mm) ed è più bassa di 6 mm (a 1.696 mm). La sua silhouette è più allungata ma lo è anche il passo (+42 mm, 2.975 mm), a tutto vantaggio dell'abitabilità interna. Lo spazio interno è modulabile, grazie agli schienali posteriori divisi 40-20-40 che possono essere abbassati per aumentare la capacità di carico da 580 a 1.530 litri.



Prodotta negli Stati Uniti, a Spartanburg, prevede di serie una trasmissione Steptronic a otto rapporti e la trazione integrale. L'ultima generazione del sistema xDrive divide con maggiore precisione e velocità la coppia motrice tra le ruote anteriori e posteriori, a seconda della situazione e delle condizioni di guida, arrivando a ripartirla interamente sulle ruote posteriori per massimizzare l'efficienza. A livello estetico spiccano la nuova forma della griglia a doppio rene, con i bordi esterni che si avvicinano ai fari creando un'angolazione particolare. Per la prima volta, poi, il doppio rene sarà disponibile con un'opzionale illuminazione che si attiva automaticamente aprendo o chiudendo l'auto o manualmente dal posto guida.



Tra gli accessori a richiesta da segnalare i sedili anteriori multifunzione con massaggio, il climatizzatore automatico a quattro zone, i porta bicchieri termoelettrici e il tetto panoramico Sky Lounge.